Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что глава Федерации биатлона Франции принес извинение за поведение лидера команды Мартена Фуркада.

Ранее Фуркад оставил комментарий в инстаграме СБР под поздравлением с днем рождения россиянина Александра Логинова, в котором напомнил о дисквалификации спортсмена за допинг.

«Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», – сказал Кравцов.