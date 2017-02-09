Александр Кравцов: «Президент Федерации биатлона Франции извинился за Мартена Фуркада»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что глава Федерации биатлона Франции принес извинение за поведение лидера команды Мартена Фуркада.
Ранее Фуркад оставил комментарий в инстаграме СБР под поздравлением с днем рождения россиянина Александра Логинова, в котором напомнил о дисквалификации спортсмена за допинг.
«Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», – сказал Кравцов.
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