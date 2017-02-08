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    IBU приостановил расследование в отношении одного российского биатлониста из доклада Макларена

    Теги сборная России сборная России жен допинг IBU РУСАДА Ричард Макларен

    Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил расследование в отношении одного российского биатлониста, который был упомянут в докладе Ричарда Макларена, сообщает ТАСС.

    «Стало известно, что один из подозреваемых уже был дисквалифицирован РУСАДА. Расследование продолжается в отношении шести спортсменов», – сообщили в IBU.

    Напомним, что в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена был упомянут 31 российский биатлонист. Два биатлониста уже завершили выступления, еще 22 дела было приостановлено в январе.

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