IBU приостановил расследование в отношении одного российского биатлониста из доклада Макларена

Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил расследование в отношении одного российского биатлониста, который был упомянут в докладе Ричарда Макларена, сообщает ТАСС.

«Стало известно, что один из подозреваемых уже был дисквалифицирован РУСАДА. Расследование продолжается в отношении шести спортсменов», – сообщили в IBU.

Напомним, что в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена был упомянут 31 российский биатлонист. Два биатлониста уже завершили выступления, еще 22 дела было приостановлено в январе.