Американская биатлонистка Клэр Игэн поделилась мнением о допинговом скандале с российскими спортсменами.

«Что касается российских спортсменов, в отношении которых в настоящее время ведется расследование: это обязанность МОК и IBU сделать все возможное, чтобы завершить все расследования до начала чемпионата мира, чтобы любые действующие спортсмены в случае признания их вины не запятнали честность этих соревнований.

Я сама лично изучила информацию о доказательствах и нахожу их изобличающими.

– На самом деле изучали?

– Да, и могу поделиться ссылками на доклад Макларена. Мне жаль российских спортсменов, которые являются жертвами этой системы, хочу подчеркнуть, что я не виню их.

Я могу представить, что им говорили с раннего возраста, что все иностранцы выступают под допингом, и что для того, чтобы выступать на «честном игровом поле», они должны употреблять запрещенные вещества тоже. Это история, которую я узнала от информатора Юлии Степановой.

Но даже если ты уверен, что все вокруг тебя употребляют допинг, я до сих пор не думаю, что делать так же – это хороший выбор. Но я понимаю, что эта культура и риторика очень мощные, и это очень отличается от того, что испытала я как американская биатлонистка. И поэтому, конечно, не мне судить об этом», – сказала Игэн.