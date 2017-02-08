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    Сегодня в Хохфильцене пройдет внеочередной конгресс IBU об антидопинговых правилах

    Теги допинг IBU

    Сегодня в австрийском Хохфильцене, накануне старта чемпионата мира, пройдет внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).

    Заседание будет посвящено изменению антидопинговых правил, за ужесточение которых выступило большинство спортсменов и тренеров.

    В составе конгресса 58 членов, обладающих правом голоса, – по одному от каждой федерации, входящей в IBU.

    Накануне президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что новые антидопинговые правила, если они будут приняты, вступят в силу в следующем сезоне.

    Чемпионат мира начнется 9 февраля со смешанной эстафеты.

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