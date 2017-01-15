170 биатлонистов подписали письмо с требованиями к IBU по докладу Макларена

Больше 170 биатлонистов во время этапа Кубка мира в Рупольдинге подписали письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием действовать решительнее по докладу Ричарда Макларена.

Письмо было отправлено руководству IBU вечером в пятницу, 13 января.

«Я думаю, что для IBU настал момент, когда нужно действовать смелее и временно отстранить подозреваемых спортсменов», – сказал президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза.

По словам чеха Михала Шлезингра, в письме предлагается не допускать спортсменов с допинговым прошлым на Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также предлагается сокращать квоту для тех стран, где есть допинг-случаи.

Чешская федерация настаивает на том, чтобы Тюмень лишилась права проведения ЧМ-2021, однако Нове Место не будет претендовать на организацию турнира.

«Из-за того, что наша Федерация стояла у истоков протеста, мы решили, что не будем подавать заявку», – сказал Хамза.

Отмечается, что биатлонисты по-прежнему не исключают бойкота гонок.