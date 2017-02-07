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    Андерс Бессеберг: «Возможно, мы разработаем новые антидопинговые правила, которые вступят в силу с будущего сезона»

    Теги Кубок мира допинг IBU Андерс Бессеберг ЧМ-2017

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что новые антидопинговые правила будут введены в лучшем случае в будущем сезоне.

    «Вполне возможно, что конгресс примет постановление о сокращении квот для стран при многочисленных нарушениях допинговых правил и более высоких штрафах – вплоть до миллиона евро.

    Но в то же время подобные постановления должны иметь твердое юридическое обоснование. Поэтому маловероятно ввести изменения в действие на ЧМ-2017.

    Однако возможно принятие решений, ведущих к разработке новых правил, которые вступят в действие с будущего сезона.

    Увеличение срока дисквалификации нам в IBU невозможно ввести в одиночку. Мы можем попытаться воздействовать на WADA с целью ужесточения правил, но не можем назначать наказания, не соотвествующие их Кодексу», – рассказал Бессеберг.

    Напомним, что 8 февраля в Хохфильцене пройдет внеочередной конгресс IBU.

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