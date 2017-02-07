Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что новые антидопинговые правила будут введены в лучшем случае в будущем сезоне.

«Вполне возможно, что конгресс примет постановление о сокращении квот для стран при многочисленных нарушениях допинговых правил и более высоких штрафах – вплоть до миллиона евро.

Но в то же время подобные постановления должны иметь твердое юридическое обоснование. Поэтому маловероятно ввести изменения в действие на ЧМ-2017.

Однако возможно принятие решений, ведущих к разработке новых правил, которые вступят в действие с будущего сезона.

Увеличение срока дисквалификации нам в IBU невозможно ввести в одиночку. Мы можем попытаться воздействовать на WADA с целью ужесточения правил, но не можем назначать наказания, не соотвествующие их Кодексу», – рассказал Бессеберг.

Напомним, что 8 февраля в Хохфильцене пройдет внеочередной конгресс IBU.