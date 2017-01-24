Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин поделился мнением о допинговом скандале в биатлоне.

– Уже объявлено, что заново проверят допинг-пробы всех россий­ских биатлонистов, принявших участие в Играх-2014. Это не унижает спортсменов?

– Конечно, это неправильно! Люди проходили допинг-контроль, все было нормально. Как обычно происходит? Если что-то находят, сразу объявляют.

Но могут и по-другому сделать. Обнаружили запрещенное вещество, эту информацию у себя придерживают, а потом оглашают ее накануне крупного турнира. Чтобы насолить нашей команде.

– Перед чемпионатом мира состоится еще одно заседание исполкома IBU. Не случится так, что нашу сборную вообще отстранят от чемпионата мира?

– Не исключаю. В наше время никому не стоит верить. Вы же видите, что происходит. Двойные стандарты. Хотя сейчас норвежцев-астматиков немножко приостановили. Они уменьшили дозу, и у них сразу начали падать результаты.

– Норвежец Йоханнес Бо выиграл последний масс-старт.

– Я знаю, но все равно огромного преимущества над остальными уже нет. У женщин такая же картина. А как они раньше доминировали! – сказал Аликин.