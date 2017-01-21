Восмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален высказал разочарование решениями внеочередного заседание исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), посвященного докладу Ричарда Макларена.

– Мы не принимаем ожидание в течение полутора лет до того момента, когда конгресс что-то предпримет по поводу антидопинговой работы. Мы хотим чистый чемпионат мира, который пройдет через несколько недель. Поэтому IBU должен как-то прореагировать.

– Ты тоже разочарован и зол?

– Не так зол, но разочарован тем, как с нами обращаются.

– Что ты можешь сейчас предпринять?

– Мы должны провести встречу с комитетом спортсменов. Тогда посмотрим, что будет.

– Будет ли актуально прибегнуть к более жестким шагам?

– Не могу ответить на этот вопрос. Мы должны вместе все это обсудить и выяснить, что можно сделать. Мы хотим, чтобы наш вид спорта был чистым, но не можем ждать полтора года до следующего конгресса. Несмотря на демократию, мы не можем ждать полтора года», – отметил Бьорндален.

«Я зол», – это был единственный комментарий французского биатлониста Мартена Фуркада.