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    Уле Эйнар Бьорндален: «Мы не можем ждать полтора года, когда следующий конгресс IBU примет решение об изменениях в антидопинговой работе»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Франции допинг IBU Мартен Фуркад

    Восмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален высказал разочарование решениями внеочередного заседание исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), посвященного докладу Ричарда Макларена.

     – Мы не принимаем ожидание в течение полутора лет до того момента, когда конгресс что-то предпримет по поводу антидопинговой работы. Мы хотим чистый чемпионат мира, который пройдет через несколько недель. Поэтому IBU должен как-то прореагировать.

    – Ты тоже разочарован и зол?

    – Не так зол, но разочарован тем, как с нами обращаются.

    – Что ты можешь сейчас предпринять?

    – Мы должны провести встречу с комитетом спортсменов. Тогда посмотрим, что будет.

    – Будет ли актуально прибегнуть к более жестким шагам?

    – Не могу ответить на этот вопрос. Мы должны вместе все это обсудить и выяснить, что можно сделать. Мы хотим, чтобы наш вид спорта был чистым, но не можем ждать полтора года до следующего конгресса. Несмотря на демократию, мы не можем ждать полтора года», – отметил Бьорндален.

    «Я зол», – это был единственный комментарий французского биатлониста Мартена Фуркада.

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