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    Антон Шипулин: «Я никогда не использовал допинг»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг Антон Шипулин Ричард Макларен

    Олимпийский чемпион Антон Шипулин на встрече с биатлонистами в Оберхофе заявил, что никогда не принимал допинг.

    «Я никогда не использовал допинг, все мои пробы всегда были чистыми», – приводит слова Шипулина со встречи ARD.

    «Я надеюсь, что правда станет известна. Но до того, как кого-либо признают виновным, нужны четкие доказательства. В другом случае это не имеет смысла», – сказал Шипулин.

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