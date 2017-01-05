Олимпийский чемпион Антон Шипулин на встрече с биатлонистами в Оберхофе заявил, что никогда не принимал допинг.

«Я никогда не использовал допинг, все мои пробы всегда были чистыми», – приводит слова Шипулина со встречи ARD.

«Я надеюсь, что правда станет известна. Но до того, как кого-либо признают виновным, нужны четкие доказательства. В другом случае это не имеет смысла», – сказал Шипулин.