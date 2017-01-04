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    В Оберхофе прошло совещание спортсменов по вопросу допинга

    Теги Кубок мира сборная России допинг Антон Шипулин Илья Трифанов

    Журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов сообщил, что в Оберхофе перед началом 4-го этапа Кубка мира прошло совещание команд по вопросу допинга.

    «Сегодня в 17.00 по местному времени состоится встреча спортсменов всех стран по вопросам допинга. Обещают явиться лидеры всех команд», – написал Трифанов.

    «Собрание спортсменов началось по расписанию. Проходит в абсолютно закрытом режиме, без журналистов, тренеров, пресс-атташе, менеджеров и т.п. Только выступающие спортсмены.

    Не пустили даже Свена Фишера. Собралось человек 50. И вы знаете, наверное, это правильно, что биатлонисты решили разобраться и откровенно поговорить внутри своей семьи без посторонних. Шипулин внутри», – добавил Трифанов.

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