В Оберхофе прошло совещание спортсменов по вопросу допинга

Журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов сообщил, что в Оберхофе перед началом 4-го этапа Кубка мира прошло совещание команд по вопросу допинга.

«Сегодня в 17.00 по местному времени состоится встреча спортсменов всех стран по вопросам допинга. Обещают явиться лидеры всех команд», – написал Трифанов.

«Собрание спортсменов началось по расписанию. Проходит в абсолютно закрытом режиме, без журналистов, тренеров, пресс-атташе, менеджеров и т.п. Только выступающие спортсмены.

Не пустили даже Свена Фишера. Собралось человек 50. И вы знаете, наверное, это правильно, что биатлонисты решили разобраться и откровенно поговорить внутри своей семьи без посторонних. Шипулин внутри», – добавил Трифанов.