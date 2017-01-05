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    Генеральный секретарь IBU: «Не исключаем отстранения сборной России в будущем»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг IBU Николь Реш Ричард Макларен

    Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш заявила, что в будущем сборная России может быть отстранена из-за допингового скандала.

    «Такие последствия не исключаются в будущем. Это зависит от того, что мы обнаружим.

    Я не хочу говорить о конкретных именах, потому что нам сначала нужны доказательства. Называть имена было бы безответственно и непрофессионально», – сказала Реш в эфире телеканала ZDF.

    Также она рассказала о встрече с биатлонистами, которая прошла вчера в Оберхофе.

    «На встрече был конструктивный разговор, я рассказала спортсменам о текущей ситуации и направлении, в котором мы движемся. Это важно, что мы поговорили друг с другом, а не друг о друге», – приводит слова Реш DPA.

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