Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш заявила, что в будущем сборная России может быть отстранена из-за допингового скандала.

«Такие последствия не исключаются в будущем. Это зависит от того, что мы обнаружим.

Я не хочу говорить о конкретных именах, потому что нам сначала нужны доказательства. Называть имена было бы безответственно и непрофессионально», – сказала Реш в эфире телеканала ZDF.

Также она рассказала о встрече с биатлонистами, которая прошла вчера в Оберхофе.

«На встрече был конструктивный разговор, я рассказала спортсменам о текущей ситуации и направлении, в котором мы движемся. Это важно, что мы поговорили друг с другом, а не друг о друге», – приводит слова Реш DPA.