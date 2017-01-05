Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о встрече биатлонистов в Оберхофе, на которой обсуждался допинг.

«Понимаю, что у большинства спортсменов, как и у нас, остается больше вопросов, чем ответов. Всем очень интересно, кто виноват, кто прав и насколько полноценно идет расследование.

После того, как поговорили с Николь Реш, я взял слово и попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов, чтобы дождались окончательных решений», – сказал Шипулин.

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