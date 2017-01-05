Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антон Шипулин: «Попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг Антон Шипулин Ричард Макларен

    Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о встрече биатлонистов в Оберхофе, на которой обсуждался допинг.

    «Понимаю, что у большинства спортсменов, как и у нас, остается больше вопросов, чем ответов. Всем очень интересно, кто виноват, кто прав и насколько полноценно идет расследование.

    После того, как поговорили с Николь Реш, я взял слово и попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов, чтобы дождались окончательных решений», – сказал Шипулин.

    «Бойкота не будет». Биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться