Василий Уткин: «Дурак может руководить биатлоном, но очень недолго»
Комментатор Василий Уткин поделился мнением о скандале с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Александром Кравцовым и биатлонным ведущим Дмитрием Губерниевым.
«Дурак может руководить биатлоном. Видели не раз. Но! Очень недолго.
Это ж надо, полезть на Губерниева. Ну, Кравцов, вы полный... Президент!» – написал Уткин.
«У меня был серьезный разговор, чтобы кое-кому рот прикрыли». Босс русского биатлона против Губерниева
Опрос
Прав ли Александр Кравцов?
12300 голосов 3
- Да, журналисты лезут не в свое дело19%
- Нет, президент СБР совсем "поплыл"81%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.