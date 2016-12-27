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    Василий Уткин: «Дурак может руководить биатлоном, но очень недолго»

    Теги Василий Уткин телевидение СБР Дмитрий Губерниев Александр Кравцов

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о скандале с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Александром Кравцовым и биатлонным ведущим Дмитрием Губерниевым.

    «Дурак может руководить биатлоном. Видели не раз. Но! Очень недолго.

    Это ж надо, полезть на Губерниева. Ну, Кравцов, вы полный... Президент!» – написал Уткин.

    «У меня был серьезный разговор, чтобы кое-кому рот прикрыли». Босс русского биатлона против Губерниева

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