Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал слухи о том, что у Тюмени могут забрать право на проведение чемпионата мира 2021 года.

«Не надо раньше времени прыгать в сани, которые еще не запряжены. О переносе не было новости, это работа наших недоброкачественных СМИ.

У меня по этому поводу был серьезный разговор в администрации, чтобы кое-кому рот прикрыли. Сами себе проблему создаем. Не надо туда лезть. А мы – давай раздувать, мы же любим это.

Решение Международного союза биатлонистов (IBU) было скромным по сравнению с другими федерациями. И взвешенным. Они не отстранили ни одного спортсмена», – заявил Кравцов.

Также глава СБР рассказал об отношениях с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Я позвонил Губерниеву и говорю: «Губерниев, твоя звезда закатилась». На «Матч ТВ» в пятницу в 12 часов дня Илюша Трифанов орет, как потерпевший. «Так нельзя, надо было отстаивать, надо бороться, надо воевать». И вот я говорю: «Дима, кто-то хочет быть мастеровитее, чем ты».

Я им сказал конкретно: «Вы ***, доиграетесь. Меня матом учили не только оперировать, но и разговаривать на нем. Вы доиграетесь, что я вас в публичном поле пошлю». Причем сделаю это не по формальном признаку, на словах, а на деле. Кроме микст-зоны вас никуда не пустят. И ваша передача с Губерниевым закончится на ровном месте: у вас не будет возможности черпать материал», – добавил функционер.

Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне