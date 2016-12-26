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    Александр Кравцов: «Сказал Губерниеву, что его звезда закатилась и что передачу его закроют»

    Теги телевидение сборная России сборная России жен СБР Дмитрий Губерниев IBU Александр Кравцов Илья Трифанов ЧМ-2021 Матч ТВ

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал слухи о том, что у Тюмени могут забрать право на проведение чемпионата мира 2021 года.

     «Не надо раньше времени прыгать в сани, которые еще не запряжены. О переносе не было новости, это работа наших недоброкачественных СМИ.

    У меня по этому поводу был серьезный разговор в администрации, чтобы кое-кому рот прикрыли. Сами себе проблему создаем. Не надо туда лезть. А мы – давай раздувать, мы же любим это.

    Решение Международного союза биатлонистов (IBU) было скромным по сравнению с другими федерациями. И взвешенным. Они не отстранили ни одного спортсмена», – заявил Кравцов.

    Также глава СБР рассказал об отношениях с комментатором Дмитрием Губерниевым.

    «Я позвонил Губерниеву и говорю: «Губерниев, твоя звезда закатилась». На «Матч ТВ» в пятницу в 12 часов дня Илюша Трифанов орет, как потерпевший. «Так нельзя, надо было отстаивать, надо бороться, надо воевать». И вот я говорю: «Дима, кто-то хочет быть мастеровитее, чем ты».

    Я им сказал конкретно: «Вы ***, доиграетесь. Меня матом учили не только оперировать, но и разговаривать на нем. Вы доиграетесь, что я вас в публичном поле пошлю». Причем сделаю это не по формальном признаку, на словах, а на деле. Кроме микст-зоны вас никуда не пустят. И ваша передача с Губерниевым закончится на ровном месте: у вас не будет возможности черпать материал», – добавил функционер.

    Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне

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