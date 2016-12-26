Дмитрий Губерниев: «Давайте попросим товарища Кравцова заниматься делами биатлона, на телевидении уже есть начальники»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.
«Дорогой президент СБР Александр Михайлович Кравцов! Пожалуйста, не закрывайте программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»! Мы этого не вынесем. Мы хотим жить и работать. Как Вы нас учили, дорогой Александр Михайлович.
Друзья, давайте попросим товарища Кравцова заниматься делами биатлона. На телевидении уже есть начальники. С любовью и уважением, многолетний друг и единомышленник Дима Губерниев», – написал комментатор.
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