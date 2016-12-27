Президент СБР Александр Кравцов заявил, что его критика в адрес телекомментатора Дмитрия Губерниева была вырвана из контекста.

«Молодой человек позвонил мне за комментарием по поводу решений IBU. Я подобных за последние несколько дней раздал уже множество. Однако не отказал и корреспонденту.

Да, я не отказываюсь от своих слов: современная журналистика падка на броские заголовки, яркие выносы и часто выстраивает прямую речь героя таким образом, что тот сам себя с трудом узнает. Задачей является не конструктив, не реальные проблемы, а организация шума. Быть сдержаннее и тактичнее в оценках — именно эту мысль я постарался донести до журналиста.

Публикация лишний раз доказала мою мысль. Президент СБР что-то заявил. Почему он это заявил? Зачем ему звонил журналист? Узнать, как Кравцов относится к Губерниеву? Ясно же, что не за этим. Но в процессе разговора было произнесено несколько эмоциональных фраз, которые вне контекста звучат громко. Именно эти фразы были опубликованы. Получилось, что я сделал чуть ли не официальное заявление.

Это не так. В очередной раз скажу: я считаю Губерниева профессионалом своего дела с глубоким, в отличие от автора новости, знанием предмета. Безусловно, далеко не все, что он делает, мне нравится.

Так же, как и ему, уверен, нравится далеко не все, что делают на спортивных аренах российские биатлонисты, а Кравцов – на посту президента СБР. Это не мешает нам регулярно общаться, обмениваться мнениями и сотрудничать.

Зачем тогда искусственно делать между нами конфликт — да еще и публичный? Не знаю. Советов никаких журналистам давать не собираюсь», – рассказал Кравцов.

«У меня был серьезный разговор, чтобы кое-кому рот прикрыли». Босс русского биатлона против Губерниева