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    Дмитрий Губерниев: «Нашу программу не задушишь, не убьешь! Петиция Кравцова в адрес администрации кабачка «13 стульев» отклонена»

    Теги телевидение СБР Дмитрий Губерниев Александр Кравцов

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что его биатлонная программа будет выходить в эфир, несмотря на претензии президента СБР Александра Кравцова.

    «Нашу биатлонную программу не задушишь и не убьешь! Спасибо вам за поддержку. Петиция президента СБР в адрес администрации кабачка «13 стульев» отклонена. На петиции обнаружены царапины и следы вскрытия. Пан Директор, пан Гималайский и пани Моника после совещания в Совбезе ООН приняли правильное решение. Мы продолжаем выходить в эфир!

    До встречи 28 декабря на «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене. Прямая трансляция плюс программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Всем спасибо! Администрация очень любит наше творчество. Наша звезда гордо светит на телевизионном небосклоне. Так победим! Михалыч, нам ли быть в печали?» – написал Губерниев.

    «У меня был серьезный разговор, чтобы кое-кому рот прикрыли». Босс русского биатлона против Губерниева

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