Кармело Энтони обошел Джерри Уэста по количеству очков за карьеру

Форвард «Оклахома-Сити» Кармело Энтони обошел легендарного Джерри Уэста по количеству очков, набранных за карьеру, и вошел в 20-ку лучших игроков в истории по этому показателю, информирует официальный твиттер клуба.

После сегодняшнего матча с «Хьюстоном» (112:122) на счету Энтони – 25 210 очков. Уже в ближайших трех домашних матчах форвард «Тандер» может превзойти результат (25 279) и подняться на 19-ю строчку в списке.

.@carmeloanthony joins the top 20 all-time NBA scorers. He just passed Jerry West. #StayMe7O pic.twitter.com/XXYDb8YXbR