  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кармело Энтони о нежелании «Никс» поднимать баннер Кубка НБА: «Когда-нибудь этот турнир приобретет значимость. Стоит ценить свои победы»
Кармело Энтони о нежелании «Никс» поднимать баннер Кубка НБА: «Когда-нибудь этот турнир приобретет значимость. Стоит ценить свои победы»

Кармело Энтони отреагировал на нежелание «Никс» вешать баннер Кубка НБА.

Прославленный игрок НБА Кармело Энтони прокомментировал решение «Никс» отказаться от баннера за победу в Кубке НБА.

«В последнее время многие говорили о внутрисезонном турнире и о том, следовало ли «Никс» вывешивать баннер. На мой взгляд, нужно было оценить момент по достоинству. Следует трепетно относиться к победам, которых мы добились.

Когда-нибудь этот турнир приобретет значимость. Да, пройдут годы, и это будет важная история. Это станет важной частью НБА. Стоит ценить свои победы, свои нынешние успехи, и быть благодарными за это», – сказал экс-форвард «Нью-Йорка».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Tonight Show with Jimmy Fallon
