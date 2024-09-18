Гран-при Сингапура – низшая точка падения Ферстаппена у букмекеров. Справедливо? Шансы на титул «Ф-1» уплывают?

В «Формуле-1» близится развязка супердраматичного сезона. Хоть «Ред Булл» и сдал по качеству машины, но за семь этапов до финиша Макс Ферстаппен относительно удержал отрыв в чемпионской гонке против Ландо Норриса: фаворит приехал ниже конкурента в трех гонках подряд, но по очкам много не проигрывал. В Сингапур Макс пожалует с запасом от преследователя в 59 баллов.

Однако Сингапур – традиционно самый слабый этап для Ферстаппена и действующих чемпионов: из-за вала 90-градусных поворотов с высокими поребриками болид постоянно скачет, теряет сцепление и траекторию. Макс с таким поведением машины ничего не может сделать, ведь основа его пилотажа – плавный и быстрый перенос задней части вокруг виража, и фишку просто не применить на таких треках. Потому лидер сезона провалился и в прошлом году (единственный проигранный этап команды из 22-х!), и в позапрошлом (тогда выиграл Перес), а в 2024-м все должно быть вообще очень плохо: ведь в текущем сезоне на схожих трассах Макс опять ничего не мог сделать, а в городском Баку приехал пятым только из-за схода двух претендентов на подиум. Как иллюстрация паники действующих чемпионов: они даже отменили акцию с фанатской ливреей , потому что дополнительная краска добавила бы чуть-чуть лишней массы, которая бы стоила ценнейший в данный момент сотен десятых секунды с каждого круга!

Для Гран-при Сингапура Ферстаппена нет даже в тройке

Потому коэффициент на победу Ферстаппена повысился аж до 8.00 – так низко в этом сезоне нидерландца именно до квалификации еще не ставили. Теперь чемпион оценивается уже на одном уровне с Карлосом Сайнсом – хотя №55 выиграл прошлогодний заезд у доминирующего «Ред Булл».

Просто мир настолько верит в новую силу «Макларена» и Ландо Норриса – он первый фаворит по коэффициенту 2.75. Шарль Леклер настолько добавил, что котируется уже вторым – на уровне Оскара Пиастри (4.50). Да, несмотря на эпик в Азербайджане, оранжевых пилотов пока не равняют.

А ведь именно Пиастри лидирует по очкам и победам за последние 5 Гран-при!

Букмекеры продолжают очень сильно страховаться даже в контексте победы кого-то из «Мерседеса» или Серхио Переса. Поставить на Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона дают всего за 17.00, а напарник Ферстаппена предлагается в линии ниже 35.00. Хотя еще летом британские пилоты на машине немецкого бренда часто получали коэффициенты на уровне 40.00-50.00 до квалификации.

Сингапур – место для сенсаций два года подряд. Возможен ли сюрприз в 2024 году?

Гран-при Сингапура появился в календаре в 2008 году. Долгое время больших сенсаций не случалось – выигрывали гонщики из списка фаворитов. В современной истории девять побед на двоих оформили Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

После пандемии в Сингапуре этапы были отрадой для ценителей сенсаций: в 2022 году победу по коэффициенту 21.00 забрал Серхио Перес, а в прошлом сезоне Карлос Сайнс так вовсе испортил идеальный сезон соперникам из «Ред Булл». На испанца до гонки предлагали ставить за 34.00.

Сейчас уже поймать такой коэффициент сложнее, так как аналитики уместили в интервал до 35.00 сразу восемь лидирующих гонщиков. Для остальных – нет шансов даже на подиум. Например, на прорыв в тройку Фернандо Алонсо предлагают ставить за 40.00.

Кого ждать в очках в Сингапуре?

Букмекеры существенно изменили оценку шансов Франко Колапинто. Его любые очки неделю назад шли почти по двузначным коэффициентам, а теперь – всего 2.80 за попадание в десятку. Аргентинца теперь ставят выше Даниэля Риккардо, Пьера Гасли и Эстебана Окона.

По-прежнему в числе аутсайдеров располагаются Чжоу Гуаньюй и Валттери Боттас. На их попадание в очки предлагается самый большой коэффициент – 13.00. Китаец – первый фаворит на вылет (10.00).

Гонка за титул только в разграре

Букмекеры не пугаются небольшого количества этапов до финиша – они помнят о проблемах лидера общего зачета на трассах вроде Сингапура и о грядущем вале спринтов с бонусными баллами. Потому коэффициент на Ландо Норриса в линии на итоги чемпионата все еще достаточно низкий – 2.75 на второго претендента. А ведь после первых двух этапов легко можно было ловить коэффициенты выше 100.00.

Более того, аналитики поверили и в Шарля Леклера. Монегаск получил в новой линии на титул целых 5% (20.00) на чемпионский титул. До Азербайджана фронтмен «Феррари» располагал котировкой 50.00. Шарль отстает от лидера на 78 очков.

Ситуация с Кубком Конструкторов – прозаичнее. Коэффициент на титул «Макларена» рухнул до 1.10 – стоило только завершить невероятную серию в 800+ дней лидирования «Ред Булл».

Поставить на титул «Ред Булл» можно за 7.00. Пока отставание от лидера составляет всего 20 очков, но вообще-то Скудерия не так-то далеко даже от второго места и более стабильно выступает – кажется, их шансы все еще недооцениваются.

Главные факторы Гран-при Сингапура

От жаркого ночного этапа многое зависит: все-таки после него «Ф-1» ждет перерыв на три недели, на который все команды планируют доработки масштабных обновлений, а затем сверхнагруженное американское турне. Результаты второй подряд городской гонки серьезно повлияют на расклад сил и дальнейшие планы: вдруг кто-то так провалится, что решит забросить нынешнюю машину и переключиться на 2025-й или уволить неугодного пилота?

Сингапур же всегда бросал тяжелейший вызов: здесь очень жарко и влажно (+35 градусов и свыше 70%), а все сектора – технические и нагруженные, потому концентрацию терять просто нельзя: ведь барьеры в паре сантиметрах. Пилоты часто теряют по 4-5 кг массы за гонку и тяжко восстанавливаются.

А к этому году задачу решили еще усложнить: власти города сменили асфальт на половине, повысив сцепление и обнулив всю собранную годами информацию: теперь придется гадать по настройкам, а машины будут цепляться по-разному в разных поворотах.

И после перестройки решили добавить четвертую зону DRS с надеждой на повышение числа обгонов!

В итоге сингапурский этап без шуток может оказаться совершенно не таким, каким был раньше: фактор обладания поулом снизится, а возможности к прорывам вырастут. Только фавориты и аутсайдеры радикально не поменяются – зато органически повышается риск аварий.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Dan Mullan / Staff, James Sutton / Stringer