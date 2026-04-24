Зак Браун о том, что Ламбьязе может заменить Стеллу в «Макларене»: «Полная ерунда. Слух распускают другие команды»

В «Макларене» отреагировали на слухи об уходе Стеллы.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал слухи о том, что гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе – который присоединится к коллективу после сезона-2027 – заменит руководителя команды Андреа Стеллу .

«Могу подтвердить, что это полная ерунда. Этот слух распускают одна или две команды. В нашем спорте часто пытаются дестабилизировать команду соперников – но здесь это не работает.

Андреа очень предан «Макларену », а мы верны Андреа и очень довольны его работой. Вы еще долго будете видеть его в форме «Макларена». Уйдет ли Стелла? Вероятность нулевая. В конце концов Андреа – один из тех, кто нанял Джи-Пи.

Сможет ли Ламбьязе присоединиться к команде пораньше? Шансы есть всегда, но у него контракт, и мы должны отнестись к этому с уважением. Очевидно, что в ситуации с переговорами «Ред Булл » нужно найти решение – и как только оно будет найдено, они должны быть готовы к диалогу. Но мы готовы подождать до 2028-го. Так мы и поступим, если придется», – сказал Браун.

Зак Браун: «Ламбьязе сыграет большую роль в «Макларене». У Стеллы три должности – это уже перебор»

