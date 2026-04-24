Роб Смедли: «То, что в 2022-м «Мерседесу» надрали зад, пошло команде на пользу»

Смедли поделился мнением о результатах «Мерседеса» в сезоне-2026.

Бывший инженер «Феррари», «Уильямса » и «Джордана» Роб Смедли высказался о темпе «Мерседеса» в начале текущего сезона, в рамках которого немецкая команда выиграла все три прошедшие гонки.

По мнению эксперта, успех коллектива отчасти связан с реакцией «Мерседеса» на неудачные выступления в условиях прошлого регламента 2022 года.

«Я был достаточно близок к «Мерседесу », ведь в «Уильямсе» мы использовали их мотор – когда они в последний раз доминировали.

Ближе к концу [того регламента до 2022-го] в «Мерседесе», вероятно, была некоторая излишняя самоуверенность. Они выиграли все те чемпионаты. Я знаю, каково это, ведь я прошел через подобное в «Феррари ».

Ты начинаешь чувствовать, будто можешь доминировать везде. Именно в этот момент и возникает опасность. Я заметил отдельные признаки такого отношения, когда разговаривал с ними [с сотрудниками «Мерседеса»].

Думаю, что – и я знаю, что они не обидятся, если я это скажу – тот момент, когда тебе надрали зад, идет тебе на пользу», – сказал Смедли.

Вот почему Расселл все равно станет чемпионом «Ф-1» – невезение не остановит

