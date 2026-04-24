Серхио Перес о новой «Ф-1»: «Ее никто не понимает – ни инженеры, ни пилоты»

Пилот «Кадиллака» оценил, насколько изменилась «Ф-1» после введения нового регламента.

«Да, эта «Формула-1» определенно сильно отличается. В действительности ее никто не понимает – ни инженеры, ни мы, пилоты. Факт в том, что управлять болидом уже не так весело, как раньше.

Это новая и очень сложная «Формула-1». Она очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Всем командам приходится учиться.

Будучи пилотом, ты всегда пытаешься проехать как можно быстрее, но теперь электромотор и необходимость его заряжать играют более важную роль. Из-за этого все работает по-другому – вот почему для нас все это так сложно.

Наступает момент, когда ты оказываешься на 80-90 км/ч быстрее едущей впереди машины – и ты не знаешь почему. Это сложно. У тебя нет информации о происходящем. Нам всем приходится адаптироваться к этому изменению в правилах», – сказал Перес.

Наверное, опять злой и неугомонный Ферст прибежал и заставил Переса это сказать ))
РБ зомбирует каждого пилота, который прошел через их систему. На подкорке от Макса шарахаются на трассе и хвалят Гельмута Марко
Доктор Марко поэтому и уволился из РБ, чтобы Чеко без помех сталкерить и дальше. И вот результат: слепой подпевала Ферстаппена вернулся!
А Стелла говорит, что всё отлично и все кипятком псыкают. Аж пар идёт.
вспоминая печальную историю трактора под дождем, они не будут ничего менять пока кто-то серьезно не расквасится, а это скорее всего вопрос времени.
Сейчас наверное гонщики из ФЕ лучше смогли бы проехать на этих машинах...
На 80-90?? Получается разница в 45-50 у Бермана была более чем небольшой?
Там по разным данным разница в скорости составляла от 50 до 90 кмч, нет единого мнения на этот счёт
Есть единое мнение, что разница в скорости была не более 50. Есть оценки что в 40, но нет оценок выше 50
Такими темпами скоро будут говорить что разница в скорости может достигать 200-250 кч/ч
