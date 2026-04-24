Серхио Перес о новой «Ф-1»: «Ее никто не понимает – ни инженеры, ни пилоты»
Пилот «Кадиллака» оценил, насколько изменилась «Ф-1» после введения нового регламента.
«Да, эта «Формула-1» определенно сильно отличается. В действительности ее никто не понимает – ни инженеры, ни мы, пилоты. Факт в том, что управлять болидом уже не так весело, как раньше.
Это новая и очень сложная «Формула-1». Она очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Всем командам приходится учиться.
Будучи пилотом, ты всегда пытаешься проехать как можно быстрее, но теперь электромотор и необходимость его заряжать играют более важную роль. Из-за этого все работает по-другому – вот почему для нас все это так сложно.
Наступает момент, когда ты оказываешься на 80-90 км/ч быстрее едущей впереди машины – и ты не знаешь почему. Это сложно. У тебя нет информации о происходящем. Нам всем приходится адаптироваться к этому изменению в правилах», – сказал Перес.
