Аллан Макниш станет гоночным директором «Ауди» (Crash.net)

В «Ауди» готовятся к новому назначению.

По данным Crash.net, в пятницу команда «Ауди» может объявить о повышении Аллана Макниша на должность гоночного директора.

Сейчас бывший пилот «Ф-1» и трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» возглавляет молодежную программу немецкого коллектива.

Потенциальное изменение связано с уходом руководителя «Ауди» Джонатана Уитли из команды.

Уилл Бакстон: «Ауди» нужен тот, кто заменит Уитли. И у них уже есть такой человек – Аллан Макниш»

