Оскар Пиастри о правках регламента: «Нужно подождать и посмотреть, понадобятся ли дальнейшие изменения»

Пиастри высказался о корректировках новых правил «Ф-1».

Пилот «Макларена » прокомментировал решение ФИА внести изменения в новый регламент «Ф-1» перед Гран-при Майами.

«Думаю, предлагать изменения было не совсем в нашей компетенции. У нас были некоторые идеи насчет того, как все должно было выглядеть, но для нас как для пилотов было два ключевых момента.

Мы хотели, чтобы в квалификации вернулось чувство вызова, чтобы квалификация стала более естественной. Также мы желали уменьшения разницы в скорости при приближении к сопернику – чтобы эта разница не возникала неожиданным образом.

На мой взгляд, это была наша основная задача. ФИА отнеслась к этому очень серьезно, как и «Ф-1». Мне кажется, это отразилось в некоторых изменениях. Диалог вышел очень хорошим.

Нужно подождать и посмотреть, понадобятся ли дальнейшие изменения. У нас были и другие идеи, но это не то, что можно изменить всего за один уик-энд. Они рассчитаны на внедрение из года в год, даже на более длительный срок.

ФИА хороша справилась, приняв во внимание наши опасения и поступив, как кажется, наиболее подходящим образом», – сказал Пиастри .

