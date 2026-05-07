  • Михаил Дегтярев: «Разочарованы, что МОК так и не вынес вердикт по кейсу ОКР. Процесс восстановления затянулся, никаких оснований для этого не видим»
Михаил Дегтярев: «Разочарованы, что МОК так и не вынес вердикт по кейсу ОКР. Процесс восстановления затянулся, никаких оснований для этого не видим»

Министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев прокомментировал решение МОК снять ограничения по допуску белорусских спортсменов на соревнования, но оставить в силе санкции в отношении россиян. 

«Исполком Международного олимпийского комитета снял все ограничения с белорусских спортсменов. Мы приветствуем это решение в отношении союзной республики и ожидаем, что оно станет прологом к аналогичному решению и по Олимпийскому движению России. Вместе с тем, мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его.

Напомню, что ОКР уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР. Наши адвокаты направили в МОК запрос относительно статуса указанных материалов. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария МОК. Увязывание решения по восстановлению ОКР с любыми, не относящимися к делу вопросами, неприемлемо.

Процесс восстановления явно затянулся, никаких оснований для этого мы не видим. Особенно с учетом позитивной динамики по допуску на международные соревнования российских юниоров в более чем 20 видах спорта, а также пловцов, дзюдоистов, кикбоксеров, борцов самбо и ММА, а также ряда других видов спорта во всех возрастных категориях под флагом и с гимном. Флаг России с начала 2026 года поднимался более 80 раз на мировых и европейских чемпионатах, кубках и первенствах.

Минспорт и ОКР продолжит энергичную дипломатическую и юридическую работу по полноценному восстановлению в правах всех российских спортсменов», – написал Дегтярев в телеграм-канале. 

Опубликовал: Вячеслав Самбур
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
ОКР
отстранение и возвращение России
logoМОК
Разачарованные...5 сезон
Да ладно есть ещё езда на тройках,лапта ,городки,казаки разбойники,прятки и т.д.Вы же сейчас в этом направлении в основном работаете.
Делаю тебе строгое замечание. Ты почему забыл нашу главную спортивную скрепу чапаевца?
Допуск наших спортсменов в ряде олимпийски видов спорта (от борьбы до водного поло) говорит скорее об обратном.
По кейсу? Это речь министра или гламурного банщика?
Это речь из методички, поэтому не важно
Позёра, любующегося собой.
Министра в отставку
Ничего, в баньке попаритесь и снова очаруетесь
Ну, если смотреть без эмоций и личных отношений к Дегтяреву, ситуация следующая.

Юридическая придирка МОК состоит в том, что в 2023 году осенью ОКР включил в свой устав в перечень членов ОКР (коими являются субъекты РФ) новые территории, которые мировое сообщество не признает Россией. Было выдвинуто требование о том, что этих территорий быть не должно.

Устав действительно был изменен, лежит в редакции от 10 декабря 2025 на сайте ОКР, любой может ознакомиться. В новой редакции из него убрали перечень членов ОКР в принципе, хотя понятие "член ОКР" постоянно фигурирует. Публичные высказывания Дегтярева свидетельствуют о том, что его отправили в МОК, вместе с сопутствующими документами.

Теперь вопрос возникает в том, как оценит комиссия МОК по юридическим вопросам данную правку устава ОКР. Ковентри заявила, что продолжает рассматривать вопрос. Ну, ждём. Дело можно быстро посмотреть, а уже затягивание почти на полгода.

Есть, конечно, другой вариант, что с нашей стороны не отправили документы. Но он разбивается о высказывания МОК, что сотрудничество с ОКР идет, и рассмотрение идет. Иначе бы уже давно заявили, что с нашей стороны ничего не выслали.

Тут в чем загвоздка. Решение МОК по уставу ОКР, если оно будет отрицательным, можно будет оспорить в CAS, так как это правовой вопрос. А пока нет решения - не оспорить. Можно бесконечно затягивать процесс.
Представьте если его вот так полноценно на интервью пригласят?
Он же ни по одному виду спорта ничего сказать не сможет.
Не отличит офсайд от фальстарта.
Зато отличит березовый от дубового
Ты имеешь в виду то самое, чем герой Табакова в Химках торговал?
«вердикт по кейсу»

По сути это означает, что наш драгоценный чемпион мира по синхронному (с Владимиром Вольфовичем) плаванию М.Дегтярев снова схлопотал фейсом об тейбл.
Эх какой дуэт был...могли бы медали брать ☝️
Не правда! Это тейбл схлопотал. Тейблу больнее!
С МОК через баньку не получится решить вопрос.
Абсолютно бесполезный человек в спорте.
В принципе, бесполезный. Ну, для общества,, конечно
