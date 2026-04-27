  • Генсек РФС о допуске российских команд: «Надеемся на ближайшее решение МОК, работа ведется. Футбол и хоккей – наиболее популярные виды спорта, переговоры по ним самые тяжелые»
Генсек РФС о допуске российских команд: «Надеемся на ближайшее решение МОК, работа ведется. Футбол и хоккей – наиболее популярные виды спорта, переговоры по ним самые тяжелые»

Генсек РФС о допуске российских команд: надеемся на решение МОК.

В РФС заявили, что надеются на рекомендацию МОК по снятию ограничений для всех российских команд.

«Это очень сложная работа, которая ведется под руководством министра спорта и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева со многими федерациями. Хорошо, что многие федерации, а не только РФС, который вел это направление с 2022 года, присоединились к работе. Отлично, что у них есть успехи. И этот успех добавляет шансов остальным федерациям, кто еще не восстановился, поскорее восстановиться в правах.

По допуску в футболе есть работа и ощущения. Давайте ждать решения, которые будут. Мы надеемся на ближайшее решение для начала Международного олимпийского комитета, давайте подождем. У них есть рекомендация по юношеским командам, а есть решение по общему отстранению всех команд и спортсменов от соревнований. Работа ведется. Никого не хочется обидеть, но футбол и хоккей – наиболее популярные виды спорта в мире, поэтому переговоры по ним самые тяжелые», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Какая работа, эти типы, как генсек никакого влияния оказать на решение МОК не могут, на них там плевать хотели., пока СВОйна не закончится, нас в футбол не вернут.
Начните с молодёжки. Особенно хоккей. Если наша сборная зимой приедет на ЧМ в США или Канаду, там им все будут рады. Там хоккей любят.
А вы там были и видели, как они нам радуются или, как всегда не видели, но поддерживаете, что по ТВ наболтали.
Я вижу как там относятся к русским хоккеистам. Овечкин, Кучеров, Подколзин, Панарин вряд ли сталкиваются с русофобией. Ну а "Вы там сами были?" или "вы по ТВ этого насмотрелись?" комментарий узколобого человека, для которого что-то оценить надо потрогать руками.
Материалы по теме
Дегтярев назвал санкции в отношении российских спортсменов глупостью: «МОК в случае с нападением на Иран со стороны Израиля и Америки это подтвердил»
27 апреля, 06:20
Митрофанов о возможности возвращения России через CAS: «Они уже не поддержали РФС, не выносят два решения по одному предмету. Только если удастся его изменить»
26 апреля, 11:07
