Генсек РФС о допуске российских команд: «Надеемся на ближайшее решение МОК, работа ведется. Футбол и хоккей – наиболее популярные виды спорта, переговоры по ним самые тяжелые»

Генсек РФС о допуске российских команд: надеемся на решение МОК.

«Это очень сложная работа, которая ведется под руководством министра спорта и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева со многими федерациями. Хорошо, что многие федерации, а не только РФС, который вел это направление с 2022 года, присоединились к работе. Отлично, что у них есть успехи. И этот успех добавляет шансов остальным федерациям, кто еще не восстановился, поскорее восстановиться в правах.

По допуску в футболе есть работа и ощущения. Давайте ждать решения, которые будут. Мы надеемся на ближайшее решение для начала Международного олимпийского комитета, давайте подождем. У них есть рекомендация по юношеским командам, а есть решение по общему отстранению всех команд и спортсменов от соревнований. Работа ведется. Никого не хочется обидеть, но футбол и хоккей – наиболее популярные виды спорта в мире, поэтому переговоры по ним самые тяжелые», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.