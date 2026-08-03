Светлана Ромашина: «Уверена, что благодаря сегодняшней победе наши девчонки дальше полетят»

Ромашина: благодаря победе на ЧЕ наши синхронистки дальше полетят.

Тренер российских синхронисток Марина Голядкина и главный тренер Светлана Ромашина в эфире «Матч ТВ» прокомментировали победу в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже.

Голядкина : Наши эмоции – просто ура! У нас целая история – испанцы привезли связку, которая не требует вообще отработки и которая имеет большую сложность. После предварительных соревнований мы поняли, что, возможно, нашей сложности не хватит, чтобы обыграть испанцев. И мы пошли на огромный риск, и он сыграл. Это очень круто, горжусь командой просто до слез.

Ромашина : Эта победа нам сейчас была нужна абсолютно всем. Связку мы поменяли вчера – мы ее скрывали от судей все это время. Поэтому они обязаны были взять пересмотр и поглядеть, что же мы там сделали.

Голядкина : Мы приняли решение коллегиально. Я задала вопрос: мы идем побеждать, мы рискуем? Либо мы соглашаемся со вторым-третьим местом. Все согласились единогласно, что мы рискуем и идем побеждать.

Ромашина : Очень приятно было, когда к нам международные коллеги сегодня подходили – они видели, что мы поменяли сложность, так что нас поддерживали и говорили, что за нас болеют. Это нам добавляет позитива и настроя. Я уверена, что благодаря нашей сегодняшней победе наши девчонки дальше полетят.

– Что ж, мы размочили счет. Я очень хотела бы сказать эту фразу: «Шалость удалась». Получилось сделать то, что мы запланировали – и благодаря этому победили. Иначе нам не хватило бы задела.

– Как вы придумали победный элемент?

– Первыми это сделали испанки в полуфинале. Их с этим пропустили, не забраковали связку, не поставили базу.

– А за что ее могли забраковать?

– Не нарушены ли правила. И мы поняли – чтобы нам бороться, нужно набрать больше баллов сложности. Поэтому мы эту связку еще усложнили, подняв с девяти до 14 баллов. Она дорого оценивается, но гораздо легче по отработке. Там восемь спортсменок делают разные элементы. Не нужно их отрабатывать. Получается полный асинхрон, хаос на воде. И один судья, который является техническим контролером, не успевает отследить за всеми восемью спортсменками.

Думаю, после этих соревнований такая лазейка в правилах будет закрыта. Вот в чем шалость. Иначе так начнут делать все, – добавила Ромашина.