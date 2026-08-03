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  4. Светлана Ромашина: «Уверена, что благодаря сегодняшней победе наши девчонки дальше полетят»

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Светлана Ромашина: «Уверена, что благодаря сегодняшней победе наши девчонки дальше полетят»
Ромашина: благодаря победе на ЧЕ наши синхронистки дальше полетят.

Тренер российских синхронисток Марина Голядкина и главный тренер Светлана Ромашина в эфире «Матч ТВ» прокомментировали победу в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже.

Голядкина: Наши эмоции – просто ура! У нас целая история – испанцы привезли связку, которая не требует вообще отработки и которая имеет большую сложность. После предварительных соревнований мы поняли, что, возможно, нашей сложности не хватит, чтобы обыграть испанцев. И мы пошли на огромный риск, и он сыграл. Это очень круто, горжусь командой просто до слез.

Ромашина: Эта победа нам сейчас была нужна абсолютно всем. Связку мы поменяли вчера – мы ее скрывали от судей все это время. Поэтому они обязаны были взять пересмотр и поглядеть, что же мы там сделали.

Голядкина: Мы приняли решение коллегиально. Я задала вопрос: мы идем побеждать, мы рискуем? Либо мы соглашаемся со вторым-третьим местом. Все согласились единогласно, что мы рискуем и идем побеждать.

Ромашина: Очень приятно было, когда к нам международные коллеги сегодня подходили – они видели, что мы поменяли сложность, так что нас поддерживали и говорили, что за нас болеют. Это нам добавляет позитива и настроя. Я уверена, что благодаря нашей сегодняшней победе наши девчонки дальше полетят.

– Что ж, мы размочили счет. Я очень хотела бы сказать эту фразу: «Шалость удалась». Получилось сделать то, что мы запланировали – и благодаря этому победили. Иначе нам не хватило бы задела.

– Как вы придумали победный элемент?

– Первыми это сделали испанки в полуфинале. Их с этим пропустили, не забраковали связку, не поставили базу.

– А за что ее могли забраковать?

– Не нарушены ли правила. И мы поняли – чтобы нам бороться, нужно набрать больше баллов сложности. Поэтому мы эту связку еще усложнили, подняв с девяти до 14 баллов. Она дорого оценивается, но гораздо легче по отработке. Там восемь спортсменок делают разные элементы. Не нужно их отрабатывать. Получается полный асинхрон, хаос на воде. И один судья, который является техническим контролером, не успевает отследить за всеми восемью спортсменками.

Думаю, после этих соревнований такая лазейка в правилах будет закрыта. Вот в чем шалость. Иначе так начнут делать все, – добавила Ромашина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
синхронное плавание
logoчемпионат Европы
logoСборная России по синхронному плаванию
Марина Голядкина
logoСветлана Ромашина

Комментарии

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Светлана, респект Вам лично!
Ваша стратегия сыграла свою роль, браво!
респект тренерам и особенно девчонкам-чемпионкам! это было очень непросто и выглядело великолепно!
Красивейшее и слаженное выступление наших девочек покорило сердца любителей синхронного плавания! Спасибо всем причастным к этой победе! Молодцы!🇷🇺
ОтветСергей Жарковский
Красивейшее и слаженное выступление наших девочек покорило сердца любителей синхронного плавания! Спасибо всем причастным к этой победе! Молодцы!🇷🇺
Целых полтора человека покорило!!!Браво!!!
На главной об этом НИЧЕГО... Зато долго висит какой-то бредовый баннер про "фейл" репортера с Матча у бассейна, такое редакторы Спортса любят обсасывать, а о ЗОЛОТЕ ноль реакции... Успехи России навошей и дудей местного разлива не радуют. Конченые...
Главное, сумели убедить судей.
Сегодня это главное. И изменить связку - показатель мастерства. В спортивных дисциплинах, где ваша оценка зависит, даже от одного судьи. И от вашей репутации. После четырёх лет забвения она, репутация, пошатнулась, что собственно и произошло в предыдущих дисциплинах синхронки.
Кстати, хочу заметить, что в одиночке победила представитель Республики Беларусь. Они ведь тоже были отлучены.
ОтветBoris Litvak
Главное, сумели убедить судей. Сегодня это главное. И изменить связку - показатель мастерства. В спортивных дисциплинах, где ваша оценка зависит, даже от одного судьи. И от вашей репутации. После четырёх лет забвения она, репутация, пошатнулась, что собственно и произошло в предыдущих дисциплинах синхронки. Кстати, хочу заметить, что в одиночке победила представитель Республики Беларусь. Они ведь тоже были отлучены.
да, удалось Светлане и Марине (девушки молодые, потому не по батюшке) поговорить с судьями на одном языке. Они друг друга поняли)) и на изящную подначку, тайком добавленную в финал - ответили золотом) просто браво тренерам и команде!
Потрясающее выступление, крутая команда собралась. Светлану с тренерским успехом, сборная в надежных руках. Молодцы!
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