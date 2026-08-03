  1. Спортс
  2. Водные виды
  3. Новости

  4. Синхронистка Румянцева о чемпионате Европы в Париже: «Мне очень комфортно по условиям. О спортсменах заботятся»

0
Синхронистка Румянцева о чемпионате Европы в Париже: «Мне очень комфортно по условиям. О спортсменах заботятся»
Синхронистка Румянцева о ЧЕ в Париже: о спортсменах очень сильно заботятся.

Российская синхронистка Алина Румянцева поделилась впечатлениями от чемпионата Европы в Париже.

Румянцева бронзу в технической программе микст-дуэтов с Захаром Трофимовым.

«Конкуренты достаточно сильные. Для нас это стимул работать дальше. Не расслабляться. Ребята все очень хорошие, все молодцы. Всем спасибо. Дружелюбная атмосфера. Конечно, успели пообщаться, с кем-то подписаны друг на друга в соцсетях. Со спортсменами из Италии. Мы еще на прошлых соревнованиях тоже общались, все друг друга поздравляют. Я уверена, что это искренне, тоже очень рада за ребят, надеюсь, они тоже. Очень теплое общение.

Бронзовая медаль – для меня большой опыт. Я очень рада, что дошла до такого уровня. Очень благодарна всем своим тренерам за тот колоссальный опыт, который мне дали. Будем дальше улучшать все по максимуму, чтобы все было безупречно. Для меня была последняя дисциплина. Рада, что смогла выступить на максимум. Я собой полностью довольна, довольна своим напарником. Рада, что так все вышло», – сказала Румянцева.

«Мне очень комфортно по условиям. Не первый старт в Париже, здесь все нравится. Ранее здесь выступали на Кубке мира, тоже все было комфортно. На этом чемпионате Европы все прекрасно, все нравится, как обустроено – начиная от питьевой воды и заканчивая тем, что стоят какие-то снеки, батончики. О спортсменах очень сильно заботятся.

Да, глаза очень сильно болят, потому что на разминке мы пытались размять все элементы без очков, чтобы на выступлении они были безупречны. К сожалению, это дает такие плоды, глаза очень болят, капли не помогают. Держимся. Зрение не садится, мы уже привыкшие, всю спортивную карьеру плаваем без очков, нормально», – добавила синхронистка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoСборная России по синхронному плаванию
синхронное плавание
logoчемпионат Европы
Захар Трофимов
Алина Румянцева

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
🥇 🥈 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 3 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, Кузнецов и Шлейхер взяли серебро на трехметровом трамплине
Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России с Дорошко победила в команде, Плеханова стала 6-й в произвольной программе, Трофимов – 4-й
«Я не знаю, че говорить». Пытка в прямом эфире «Матч ТВ» – репортер тянул время
Рекомендуем
Главные новости
Климент Колесников: «Сейчас в Европе мировой уровень плавания, много сильных спортсменов. Где-то европейцы уже даже опережают американцев»
Плавание на открытой воде. Чемпионат Европы-2026. Сорокина, Козякина, Хайлова, Степанов, Муратов, Иванов выступят на 3 км на вылет
Live
Александр Доброскок о прыгунах на Евро: «Мне кажется, мы не добрали одну бронзовую медаль. Общий итог – удовлетворительно»
Глеб Гальперин: «Команду целенаправленно к чемпионату Европы не подводили. У нас другие задачи – мы смотрим в будущее»
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 7 августа, все медали дня: разыграют два комплекта наград в плавании на открытой воде
Терновой о золоте ЧЕ на вышке: «Безумно рад этой победе. У меня давно не получалось пройти всю программу без ошибок»
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Россия занимает 4-е место в медальном зачете, Италия лидирует
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
🥇 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 6 августа, все медали дня: Терновой взял золото на вышке
🥇 Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Терновой выиграл золото на вышке, Клюева и Трифонова стали 4-ми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Ко всем новостям
Последние новости
Климент Колесников: «Мне Аргентина не сильно импонирует, Месси в том числе. На итоги финала никак вообще не отреагировал»
Климент Колесников: «На ЧМ ни за какую сборную не болею, но симпатизирую японцам. Хочется, чтобы они прошли как можно дальше»
ВидеоСпортс’’ покажет первый матч финала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»