Синхронистка Румянцева о чемпионате Европы в Париже: «Мне очень комфортно по условиям. О спортсменах заботятся»

Синхронистка Румянцева о ЧЕ в Париже: о спортсменах очень сильно заботятся.

Российская синхронистка Алина Румянцева поделилась впечатлениями от чемпионата Европы в Париже.

Румянцева бронзу в технической программе микст-дуэтов с Захаром Трофимовым.

«Конкуренты достаточно сильные. Для нас это стимул работать дальше. Не расслабляться. Ребята все очень хорошие, все молодцы. Всем спасибо. Дружелюбная атмосфера. Конечно, успели пообщаться, с кем-то подписаны друг на друга в соцсетях. Со спортсменами из Италии. Мы еще на прошлых соревнованиях тоже общались, все друг друга поздравляют. Я уверена, что это искренне, тоже очень рада за ребят, надеюсь, они тоже. Очень теплое общение.

Бронзовая медаль – для меня большой опыт. Я очень рада, что дошла до такого уровня. Очень благодарна всем своим тренерам за тот колоссальный опыт, который мне дали. Будем дальше улучшать все по максимуму, чтобы все было безупречно. Для меня была последняя дисциплина. Рада, что смогла выступить на максимум. Я собой полностью довольна, довольна своим напарником. Рада, что так все вышло», – сказала Румянцева.

«Мне очень комфортно по условиям. Не первый старт в Париже, здесь все нравится. Ранее здесь выступали на Кубке мира, тоже все было комфортно. На этом чемпионате Европы все прекрасно, все нравится, как обустроено – начиная от питьевой воды и заканчивая тем, что стоят какие-то снеки, батончики. О спортсменах очень сильно заботятся.

Да, глаза очень сильно болят, потому что на разминке мы пытались размять все элементы без очков, чтобы на выступлении они были безупречны. К сожалению, это дает такие плоды, глаза очень болят, капли не помогают. Держимся. Зрение не садится, мы уже привыкшие, всю спортивную карьеру плаваем без очков, нормально», – добавила синхронистка.