Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Россия занимает 4-е место в медальном зачете, Италия лидирует

Россия идет на 4-м месте в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы-2026, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Лидирует команда Италии.

По итогам семи дней россияне завоевали 13 наград – пять золотых, четыре серебра и четыре бронзы. Официально их результат не учитывается в таблице, так как спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Италия – 7-4-8 (19)

2. Великобритания – 6-2-4 (12)

3. Германия – 5-5-5 (15)

4. Россия – 5-4-4 (13)

5. Греция – 2-0-0 (2)

6. Испания – 1-5-3 (9)

7. Украина – 1-1-3 (5)

8. Беларусь – 1-1-0 (1)

9. Венгрия – 0-4-0 (4)

10-11. Франция – 0-1-0 (1)

10-11. Швейцария – 0-1-0 (1)

12. Нидерланды – 0-0-1 (1)

Медали России

🥇 Сборная России (Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) / синхронное плавание, команды, техническая программа

🥇 Сборная России (Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) / синхронное плавание, команды, произвольная программа

🥇 Сборная России (Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) / синхронное плавание, команды, акробатика

🥇 Руслан Терновой / прыжки в воду, мужчины, вышка 10 м

🥇 Никита Шлейхер – Руслан Терновой / прыжки в воду, мужчины, синхронные прыжки с вышки

🥈 Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер / прыжки в воду, мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м

🥈 Елизавета Кузина – Илья Молчанов / прыжки в воду, смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м

🥈 Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов / прыжки в воду, командный микст

🥈 Майя Дорошко – Елизавета Минаева / синхронное плавание, дуэты, техническая программа

🥉 Надежда Трифонова / прыжки в воду, женщины, трамплин 3 м

🥉 Алина Румянцева – Захар Трофимов / синхронное плавание, микст-дуэты, техническая программа

🥉 Майя Дорошко – Александра Шмидт / синхронное плавание, дуэты, произвольная программа

🥉 Захар Трофимов / синхронное плавание, соло, техническая программа