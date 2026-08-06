Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Россия занимает 4-е место в медальном зачете, Италия лидирует

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы-2026, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Лидирует команда Италии.
По итогам семи дней россияне завоевали 13 наград – пять золотых, четыре серебра и четыре бронзы. Официально их результат не учитывается в таблице, так как спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. Италия – 7-4-8 (19)
2. Великобритания – 6-2-4 (12)
3. Германия – 5-5-5 (15)
4. Россия – 5-4-4 (13)
5. Греция – 2-0-0 (2)
6. Испания – 1-5-3 (9)
7. Украина – 1-1-3 (5)
8. Беларусь – 1-1-0 (1)
9. Венгрия – 0-4-0 (4)
10-11. Франция – 0-1-0 (1)
10-11. Швейцария – 0-1-0 (1)
12. Нидерланды – 0-0-1 (1)
Медали России
🥇 Сборная России (Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) / синхронное плавание, команды, техническая программа
🥇 Сборная России (Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) / синхронное плавание, команды, произвольная программа
🥇 Сборная России (Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) / синхронное плавание, команды, акробатика
🥇 Руслан Терновой / прыжки в воду, мужчины, вышка 10 м
🥇 Никита Шлейхер – Руслан Терновой / прыжки в воду, мужчины, синхронные прыжки с вышки
🥈 Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер / прыжки в воду, мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м
🥈 Елизавета Кузина – Илья Молчанов / прыжки в воду, смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м
🥈 Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов / прыжки в воду, командный микст
🥈 Майя Дорошко – Елизавета Минаева / синхронное плавание, дуэты, техническая программа
🥉 Надежда Трифонова / прыжки в воду, женщины, трамплин 3 м
🥉 Алина Румянцева – Захар Трофимов / синхронное плавание, микст-дуэты, техническая программа
🥉 Майя Дорошко – Александра Шмидт / синхронное плавание, дуэты, произвольная программа
🥉 Захар Трофимов / синхронное плавание, соло, техническая программа
Комментарии
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В командных прыжках, и в миксте синхронного плавания.
В плавании британцы тоже хорошо выступают.
Было 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Первое общекомандное место (Великобритания - вторая с 12-13-7) , в плавании немного уступили в последний день Великобритании.
Расклад по видам :
Плавание : 9-5-8 (2 место)
Синхронное плавание : 6-0-0 (1 место)
Прыжки в воду : 5-4-4 (1 место)
Открытая вода : 1 бронза
Россия 6-8-8
Италия 6-3-12
Британия 6-3-4
Франция 5-8-3
Германия 5-6-3
Нидерланды 4-3-0
Венгрия 2-2-3
Бельгия 2-1-1
Румыния 2-0-0
Польша 1-1-2
Белоруссия 1-1-0
Литва 1-0-0
Дания 1-0-0
Швейцария 0-2-0
Ирландия 0-1-2
Швеция 0-1-1
Чехия 0-1-0
Израиль 0-1-0
Испания 0-0-1
Греция 0-0-1
Турция 0-0-1
А вот результаты в личке при подсчёте среди европейцев. От некоторых мы будем ожидать большего.
Чикунова 1-1-0
Колесников 1-0-0
Пригода 0-2-0
Корнев 0-1-1
Клепикова 0-1-1
Самусенко 0-1-0
Гайфутдинова 0-1-0
Бородин 0-1-0
Минаков 0-0-1
Ступин 0-0-1
Кожакин 0-0-1
Дьякова 0-0-1
Суркова 0-0-1