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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Россия занимает 4-е место в медальном зачете, Италия лидирует
Россия идет на 4-м месте в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы-2026, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Лидирует команда Италии.

По итогам семи дней россияне завоевали 13 наград – пять золотых, четыре серебра и четыре бронзы. Официально их результат не учитывается в таблице, так как спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Италия – 7-4-8 (19)

2. Великобритания – 6-2-4 (12)

3. Германия – 5-5-5 (15)

4. Россия – 5-4-4 (13)

5. Греция – 2-0-0 (2)

6. Испания – 1-5-3 (9)

7. Украина – 1-1-3 (5)

8. Беларусь – 1-1-0 (1)

9. Венгрия – 0-4-0 (4)

10-11. Франция – 0-1-0 (1)

10-11. Швейцария – 0-1-0 (1)

12. Нидерланды – 0-0-1 (1)

Медали России

🥇 Сборная России (Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) / синхронное плавание, команды, техническая программа

🥇 Сборная России (Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) / синхронное плавание, команды, произвольная программа

🥇 Сборная России (Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник) / синхронное плавание, команды, акробатика

🥇 Руслан Терновой / прыжки в воду, мужчины, вышка 10 м

🥇 Никита Шлейхер – Руслан Терновой / прыжки в воду, мужчины, синхронные прыжки с вышки

🥈 Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер / прыжки в воду, мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м

🥈 Елизавета Кузина – Илья Молчанов / прыжки в воду, смешанные синхронные прыжки, трамплин 3 м

🥈 Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов / прыжки в воду, командный микст

🥈 Майя Дорошко – Елизавета Минаева / синхронное плавание, дуэты, техническая программа

🥉 Надежда Трифонова / прыжки в воду, женщины, трамплин 3 м

🥉 Алина Румянцева – Захар Трофимов / синхронное плавание, микст-дуэты, техническая программа

🥉 Майя Дорошко – Александра Шмидт / синхронное плавание, дуэты, произвольная программа

🥉 Захар Трофимов / синхронное плавание, соло, техническая программа

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
синхронное плавание
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logoСборная России по прыжкам в воду
результаты
Женская сборная России по прыжкам в воду
Захар Трофимов
Елизавета Кузина
Илья Молчанов
Алина Румянцева
Надежда Трифонова
Григорий Иванов
Александра Шмидт
Екатерина Беляева
Елизавета Минаева
Майя Дорошко
Руслан Терновой

Комментарии

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2 золота слили по тупости тренеров.
В командных прыжках, и в миксте синхронного плавания.
Все сильно начнет меняться когда наконец плавание начнется
ОтветFobos2067
Все сильно начнет меняться когда наконец плавание начнется
Прям сильно?
В плавании британцы тоже хорошо выступают.
ОтветPankratoff
Прям сильно? В плавании британцы тоже хорошо выступают.
Я к тому что минимум второе общекомандное займем если все брать вместе
Да нормально все, в прыжках наши и раньше не особо выдающиеся были, а в синхронном правила все изучаем, увы...
ОтветLada_ok
Да нормально все, в прыжках наши и раньше не особо выдающиеся были, а в синхронном правила все изучаем, увы...
Ну да, ну да?! Захаров ОЧ 2012. В паре с Кузнецовым неоднократные ЧМ, ЧЕ, призёры ОИ. Стабильно с китайцами рубились. Бондарь, Бажина - брали Европу и мир. И это было совсем недавно.
ОтветLada_ok
Да нормально все, в прыжках наши и раньше не особо выдающиеся были, а в синхронном правила все изучаем, увы...
В прыжках наши выступают ниже своих возможностей, очень плохо подготовлена команда к ЧЕ.
какие красавцы! после всех исключений, унижений, отсутствия соревновательной практики, так круто выступать и еще брать медали
Ответecopromo
какие красавцы! после всех исключений, унижений, отсутствия соревновательной практики, так круто выступать и еще брать медали
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ОтветAgentSM
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само исключение из турниров - это унижение. Меньше слушай западных пропагандистов про демохратию и равные права.
Для сравнения предыдущий чемпионат Европы, где выступала Россия.
Было 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Первое общекомандное место (Великобритания - вторая с 12-13-7) , в плавании немного уступили в последний день Великобритании.
Расклад по видам :
Плавание : 9-5-8 (2 место)
Синхронное плавание : 6-0-0 (1 место)
Прыжки в воду : 5-4-4 (1 место)
Открытая вода : 1 бронза
ОтветLina Starkova
Для сравнения предыдущий чемпионат Европы, где выступала Россия. Было 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Первое общекомандное место (Великобритания - вторая с 12-13-7) , в плавании немного уступили в последний день Великобритании. Расклад по видам : Плавание : 9-5-8 (2 место) Синхронное плавание : 6-0-0 (1 место) Прыжки в воду : 5-4-4 (1 место) Открытая вода : 1 бронза
Комментарий скрыт
ОтветLina Starkova
Для сравнения предыдущий чемпионат Европы, где выступала Россия. Было 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Первое общекомандное место (Великобритания - вторая с 12-13-7) , в плавании немного уступили в последний день Великобритании. Расклад по видам : Плавание : 9-5-8 (2 место) Синхронное плавание : 6-0-0 (1 место) Прыжки в воду : 5-4-4 (1 место) Открытая вода : 1 бронза
В плавании 5-6 золотых взять и уже каеф
Пока наши девушки и мужики выигрывают золотые и бронзовые медали Шалимов Губеру в прямом эфире ГазТв рассказывает свои сны..
Я придумала - надо сложить наши медали и Беларуси, раз мы обе нейтральные, и тогда мы вместе будем на 3м месте.))
Вообще очковая система (золото - 3, серебро - 2, бронза - 1) справедливее будет.
Подсчитал тут результат ЧМ-2025 в плавании, считая только европейских атлетов. Как-то так получилось. При этом Россия не выставляла состав на некоторые эстафеты.
Россия 6-8-8
Италия 6-3-12
Британия 6-3-4
Франция 5-8-3
Германия 5-6-3
Нидерланды 4-3-0
Венгрия 2-2-3
Бельгия 2-1-1
Румыния 2-0-0
Польша 1-1-2
Белоруссия 1-1-0
Литва 1-0-0
Дания 1-0-0
Швейцария 0-2-0
Ирландия 0-1-2
Швеция 0-1-1
Чехия 0-1-0
Израиль 0-1-0
Испания 0-0-1
Греция 0-0-1
Турция 0-0-1

А вот результаты в личке при подсчёте среди европейцев. От некоторых мы будем ожидать большего.
Чикунова 1-1-0
Колесников 1-0-0
Пригода 0-2-0
Корнев 0-1-1
Клепикова 0-1-1
Самусенко 0-1-0
Гайфутдинова 0-1-0
Бородин 0-1-0
Минаков 0-0-1
Ступин 0-0-1
Кожакин 0-0-1
Дьякова 0-0-1
Суркова 0-0-1
Ответrhodesian
Подсчитал тут результат ЧМ-2025 в плавании, считая только европейских атлетов. Как-то так получилось. При этом Россия не выставляла состав на некоторые эстафеты. Россия 6-8-8 Италия 6-3-12 Британия 6-3-4 Франция 5-8-3 Германия 5-6-3 Нидерланды 4-3-0 Венгрия 2-2-3 Бельгия 2-1-1 Румыния 2-0-0 Польша 1-1-2 Белоруссия 1-1-0 Литва 1-0-0 Дания 1-0-0 Швейцария 0-2-0 Ирландия 0-1-2 Швеция 0-1-1 Чехия 0-1-0 Израиль 0-1-0 Испания 0-0-1 Греция 0-0-1 Турция 0-0-1 А вот результаты в личке при подсчёте среди европейцев. От некоторых мы будем ожидать большего. Чикунова 1-1-0 Колесников 1-0-0 Пригода 0-2-0 Корнев 0-1-1 Клепикова 0-1-1 Самусенко 0-1-0 Гайфутдинова 0-1-0 Бородин 0-1-0 Минаков 0-0-1 Ступин 0-0-1 Кожакин 0-0-1 Дьякова 0-0-1 Суркова 0-0-1
Чикунова одну медаль только заберет и не факт, что золото, Колесников может попытаться и на 100 дожить , Корнев может даже три золота цепануть, но теоретически 1-1-1 самое реальное, Клепиковой бы урвать хотя бы одну медаль на 100 батт/кроль, Самусенко-так же, Гайфутдинова-либо повторение, либо бронза, хотя Пигри с голландкой близко; Бородин возьмет золото, если Маршана не будет; Минаков, Ступин , Дьякова и Суркова без медалей личных ;Кожакин может даже две медали взять , в совокупе дал бы ему серебро одно. Пригода вряд ли заберет все три медали, 2 серебра тоже жирно, так что 0-1-1 край.
Я что-то не понял, 2 золотые медали в синхронном плавании, обе в команде и обе в произвольной программе. Это как?
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