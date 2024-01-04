Максим Сушинский: «Надо возвращаться на Олимпиады, нет смысла сидеть за занавесом. Если спортсмен выиграет, все будут знать, что он из России»

Максим Сушинский считает, что россиянам надо ехать на Олимпиаду.

– Что такое для спортсмена?

– Торжество эмоций и то, чего ты ждешь всю жизнь. Это сейчас такая тяжелая ситуация, благо пустили одиночников. Да, без флага, но хоть так.

Надо возвращаться туда, потому что нет смысла сидеть за закрытым занавесом. Все спортсмены хотят выступать не только на собственных аренах, но и на международном уровне.

– То есть вы бы советовали ехать на Олимпийские игры?

– Для меня кто бы ни поехал, он все равно будет спортсменом из России. Я знаю, за кого буду болеть. Это точно не будет американец, немец или кто-то еще.

Если этот спортсмен выиграет, то все будут знать, что он из России. Да, флаг не поднимется на награждении, но это не так важно для нас. В данной ситуации нам важно доказывать, что наш спорт жив и надо идти вперед, – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею.

И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет