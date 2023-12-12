ОКР сможет финансировать участие иностранных спортсменов в соревнованиях
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о любительском спорте.
В документе уточняется понятие «любительский спорт» и предусматривается право Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России (ОКР, ПКР и СКР) финансировать участие иностранных граждан и команд в соревнованиях на территории России и за ее пределами.
Законопроект определяет любительский спорт как часть массового спорта, направленного на физическую подготовку граждан при условии, что участие в таких соревнованиях не направлено на получение систематического дохода и не является трудовой функцией участвующих в таких соревнованиях спортсменов.
Также уточняется, что любительская спортивная лига является некоммерческой организацией, созданной на основе членства, основными целями деятельности которой являются организация и проведение спортивных мероприятий любительского спорта.
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спонсировать иностранцев - ок
спонсировать россиян в нейтральном статусе на ОИ - не ок
Я что-то не понимаю??
Ст. Менеджер по всем видам спорта Алимджон
Когда надо «отмыть» для кармана, то найдут 100 лазеек. А тут вдруг ОКР придерживается сразу рекомендаций?)) ну хорооош!))
т.е. наши "сборники" и "клубники" (цска и т.п.) мимо???... или это какие-то иные регулярные доходы, а не спортивные стипендии/зарплаты???....
я что-то не пойму, на поддержку каких спортсменов и в каких соревнованиях это направлено??? тех которые на никому не нужны (как ин. спортсмены, так и соревнования)... или кого под "любителей" записывают???...
Прокатит только в РФ. Любого иностранца, который будет в этом участвовать, забанят, через определенный промежуток времени.