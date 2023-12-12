ОКР сможет финансировать участие иностранных спортсменов в соревнованиях

Теги ОКР Государственная дума ПКР Борьба

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о любительском спорте.

В документе уточняется понятие «любительский спорт» и предусматривается право Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России (ОКР, ПКР и СКР) финансировать участие иностранных граждан и команд в соревнованиях на территории России и за ее пределами.

Законопроект определяет любительский спорт как часть массового спорта, направленного на физическую подготовку граждан при условии, что участие в таких соревнованиях не направлено на получение систематического дохода и не является трудовой функцией участвующих в таких соревнованиях спортсменов.

Также уточняется, что любительская спортивная лига является некоммерческой организацией, созданной на основе членства, основными целями деятельности которой являются организация и проведение спортивных мероприятий любительского спорта.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

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15 комментариев
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То есть:
спонсировать иностранцев - ок
спонсировать россиян в нейтральном статусе на ОИ - не ок
Я что-то не понимаю??
+19
-1
+18
Как сыр в масле живем - деньги на лево и на право с вертолета
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+13
Своих, получается, нельзя, а иностранных можно. Интересно)
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Как подать заявку на финансирование сборной Средней Азии из Бирюлево- Западное на ,,Играх дружбы " и ,,Брикс" ?
Ст. Менеджер по всем видам спорта Алимджон
+3
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Ответ Сергей Лепехин
Так россиян МОК запрещает спонсировать т.к. ОКР отстранён
А то вы не знаете, как можно легко НЕОФИЦИАЛЬНО спонсировать наших спортсменов?)
Когда надо «отмыть» для кармана, то найдут 100 лазеек. А тут вдруг ОКР придерживается сразу рекомендаций?)) ну хорооош!))
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о! я иностранец и большой любитель спорта. в общем спортсмен-любитель, куда заявку на финансирование подавать?
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А зачем окр финансировать иностранных спортсменов? Своих всех профинансировали, излишки остались?)
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Опять всё говно смешали в одну кучу. Любительский спорт - это то, что в ведении МИНСПОРТА. А в ведении ОКР и других НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ российских, и в равной степени МЕЖДУНАРОДНЫХ, организаций - спорт ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ. Да, зарабатывающий деньги, но находящийся под строгим антидопинговым контролем.
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"участие в таких соревнованиях не направлено на получение систематического дохода"
т.е. наши "сборники" и "клубники" (цска и т.п.) мимо???... или это какие-то иные регулярные доходы, а не спортивные стипендии/зарплаты???....

я что-то не пойму, на поддержку каких спортсменов и в каких соревнованиях это направлено??? тех которые на никому не нужны (как ин. спортсмены, так и соревнования)... или кого под "любителей" записывают???...
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Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о любительском спорте.

Прокатит только в РФ. Любого иностранца, который будет в этом участвовать, забанят, через определенный промежуток времени.
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Кручу- верчу-запутать хочу((
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Ответ Tespik
То есть: спонсировать иностранцев - ок спонсировать россиян в нейтральном статусе на ОИ - не ок Я что-то не понимаю??
Так россиян МОК запрещает спонсировать т.к. ОКР отстранён
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Ответ Tespik
То есть: спонсировать иностранцев - ок спонсировать россиян в нейтральном статусе на ОИ - не ок Я что-то не понимаю??
а что непоянтного? Привезти Буркина-Фасо и Суринам на игры дружбы - политически правильно. Поехать без флага на ОИ - политически неверный шаг.
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Ответ special_k
а что непоянтного? Привезти Буркина-Фасо и Суринам на игры дружбы - политически правильно. Поехать без флага на ОИ - политически неверный шаг.
Принял))))
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Ответ Tespik
А то вы не знаете, как можно легко НЕОФИЦИАЛЬНО спонсировать наших спортсменов?) Когда надо «отмыть» для кармана, то найдут 100 лазеек. А тут вдруг ОКР придерживается сразу рекомендаций?)) ну хорооош!))
А вы предполагаете, что финансирование - это наличку в руку...? Позаботьтесь изучением темы
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