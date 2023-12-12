ОКР сможет финансировать участие иностранных спортсменов в соревнованиях

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о любительском спорте.

В документе уточняется понятие «любительский спорт» и предусматривается право Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России (ОКР, ПКР и СКР) финансировать участие иностранных граждан и команд в соревнованиях на территории России и за ее пределами.

Законопроект определяет любительский спорт как часть массового спорта, направленного на физическую подготовку граждан при условии, что участие в таких соревнованиях не направлено на получение систематического дохода и не является трудовой функцией участвующих в таких соревнованиях спортсменов.

Также уточняется, что любительская спортивная лига является некоммерческой организацией, созданной на основе членства, основными целями деятельности которой являются организация и проведение спортивных мероприятий любительского спорта.

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