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Кубок мира по волейболу. Россия проиграла Аргентине, Польша встретится с Бразилией и другие матчи

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Сегодня мужская сборная России по волейболу уступила Аргентине (1-3) на Кубке мира в Японии.

Кубок мира по волейболу

Япония 

Мужчины

Хиросима

Аргентина – Россия – 3-1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:16)

Россия: Воронков (16), Яковлев (8), Земченок (8), Подлесных (7), Семышев (7), Круглов (5), Филлиппов (4), Власов (3), Сурмачевский (3), Ковалев (2), Гранкин (1).

Италия – Канада – 2-3 (25:19, 17:25, 25:15, 23:25, 16:18)

США – Австралия – 3-0 (25:14, 25:13, 25:16)

Польша – Бразилия – 9.00

Тунис – Египет – 11.00

Япония – Иран – 13.20

Турнирное положение: Бразилия – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Польша – 7-1 (21), США – 7-2 (21), Япония – 6-2 (17), Аргентина – 4-5 (13), Италия – 4-5 (12), Россия – 4-5 (12), Иран – 4-4 (11), Канада – 4-5 (11), Египет – 2-6 (8), Австралия – 1-8 (2), Тунис – 0-8 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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