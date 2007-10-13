Кубок мира по волейболу. Россия проиграла Аргентине, Польша встретится с Бразилией и другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу уступила Аргентине (1-3) на Кубке мира в Японии.

мира по волейболу

Япония

Мужчины

Хиросима

Аргентина – Россия – 3-1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:16)





Россия: Воронков (16), Яковлев (8), Земченок (8), Подлесных (7), Семышев (7), Круглов (5), Филлиппов (4), Власов (3), Сурмачевский (3), Ковалев (2), Гранкин (1).

Италия – Канада – 2-3 (25:19, 17:25, 25:15, 23:25, 16:18)





США – Австралия – 3-0 (25:14, 25:13, 25:16)





Польша – Бразилия – 9.00





Тунис – Египет – 11.00





Япония – Иран – 13.20





Турнирное положение: Бразилия – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Польша – 7-1 (21), США – 7-2 (21), Япония – 6-2 (17), Аргентина – 4-5 (13), Италия – 4-5 (12), Россия – 4-5 (12), Иран – 4-4 (11), Канада – 4-5 (11), Египет – 2-6 (8), Австралия – 1-8 (2), Тунис – 0-8 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.