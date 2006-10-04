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Кубок мира-2019 по волейболу. Россия против Австралии, США сыграют с Польшей и другие матчи

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Сегодня проходят матчи Кубка мира по волейболу. Россия сыграет с Австралией.

Кубок мира по волейболу

Япония 

Мужчины

Первый тур 

Нагано

Россия – Австралия – 08.00

Иран – Канада – 3-1 (18:25, 25:23, 27:25, 25:19)

Бразилия – Египет – 12.00

Фукуока 

Аргентина – Италия – 06.30

США – Польша – 09.00

Япония – Тунис – 13.20

Турнирное положение: Египет – 2 победы – 0 поражений (6 очков),  Бразилия – 2-0 (6),  Польша – 2-0 (6), Россия – 2-0 (5), Аргентина – 2-0 (5), США – 1-1 (4), Япония – 1-1 (3), Иран – 1-2 (3), Канада – 0-3 (1), Италия – 0-2 (0), Тунис – 0-2 (0), Австралия – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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