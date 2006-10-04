Кубок мира-2019 по волейболу. Россия против Австралии, США сыграют с Польшей и другие матчи

Сегодня проходят матчи Кубка мира по волейболу. Россия сыграет с Австралией.
Кубок мира по волейболу
Япония
Мужчины
Первый тур
Нагано
Россия – Австралия – 08.00
Иран – Канада – 3-1 (18:25, 25:23, 27:25, 25:19)
Бразилия – Египет – 12.00
Фукуока
Аргентина – Италия – 06.30
США – Польша – 09.00
Япония – Тунис – 13.20
Турнирное положение: Египет – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Бразилия – 2-0 (6), Польша – 2-0 (6), Россия – 2-0 (5), Аргентина – 2-0 (5), США – 1-1 (4), Япония – 1-1 (3), Иран – 1-2 (3), Канада – 0-3 (1), Италия – 0-2 (0), Тунис – 0-2 (0), Австралия – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.