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Сборная России по волейболу подала жалобу на организаторов Лиги наций в Брисбене

Теги сборная России по волейболу Сергей Тетюхин сборная Аргентины сборная Китая FIVB Лига наций Волейбол

Мужская сборная России по волейболу подала жалобу на организаторов матчей Лиги наций в австралийском Брисбене.

В Брисбене пройдут три матча пятой недели мужской Лиги наций. Россия сыграет с Австралией, Аргентиной и Китаем.

«Мы вместе с командами Аргентины и Китая подали жалобу в FIVB в связи с низким уровнем организации.

Мы живем в студенческом кампусе, питание не соответствует уровню Лиги наций. Мы много где были, но такого низкого уровня не было.

Нас поддерживают и другие команды. Надеемся, что организаторы совершат определенные действия после жалобы», – рассказал генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин.

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