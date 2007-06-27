Сборная России по волейболу подала жалобу на организаторов Лиги наций в Брисбене

Мужская сборная России по волейболу подала жалобу на организаторов матчей Лиги наций в австралийском Брисбене.
В Брисбене пройдут три матча пятой недели мужской Лиги наций. Россия сыграет с Австралией, Аргентиной и Китаем.
«Мы вместе с командами Аргентины и Китая подали жалобу в FIVB в связи с низким уровнем организации.
Мы живем в студенческом кампусе, питание не соответствует уровню Лиги наций. Мы много где были, но такого низкого уровня не было.
Нас поддерживают и другие команды. Надеемся, что организаторы совершат определенные действия после жалобы», – рассказал генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин.