Лига наций (жен). Россия играет с Германией

Сегодня стартовали матчи второй недели женской волейбольной Лиги наций. Сборная России играет с Германией.

Лига наций

Женщины

2-я неделя

Анкара, Турция

Россия – Германия – 0-1 (14:25, 6:3, идет второй сет)

Турция – Япония – 17.30

Макао, Китай

Бельгия – Южная Корея – 0-3 (15:25, 17:25, 21:25)

Китай – Таиланд – 14.30

Апельдорн, Голландия

Болгария – Польша – 17.30

Голландия – Бразилия – 20.30

Конельяно, Италия

США – Сербия – 18.00

Италия – Доминиканская Республика – 21.00

Турнирное положение: Турция – 3 победы – 0 поражений (9 очков), США – 3-0 (9), Италия – 3-0 (8), Польша – 2-1 (7), Бразилия – 2-1 (6), Доминиканская Республика – 2-1 (6), Сербия – 2-1 (6), Бельгия – 2-2 (5), Япония – 1-2 (3), Голландия – 1-2 (3), Россия – 1-2 (3), Китай – 1-2 (3), Таиланд – 1-2 (3), Южная Корея – 1-3 (3), Болгария – 0-3 (1), Германия – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».