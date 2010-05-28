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    Лига наций (жен). Россия играет с Германией

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    Сегодня стартовали матчи второй недели женской волейбольной Лиги наций. Сборная России играет с Германией. 

    Лига наций

    Женщины

    2-я неделя

    Анкара, Турция

    Россия – Германия – 0-1 (14:25, 6:3, идет второй сет)

    Турция – Япония – 17.30

    Макао, Китай

    Бельгия – Южная Корея – 0-3 (15:25, 17:25, 21:25)

    Китай – Таиланд – 14.30

    Апельдорн, Голландия

    Болгария – Польша – 17.30

    Голландия – Бразилия – 20.30

    Конельяно, Италия

    США – Сербия – 18.00

    Италия – Доминиканская Республика – 21.00

    Турнирное положение: Турция – 3 победы – 0 поражений (9 очков), США – 3-0 (9), Италия – 3-0 (8), Польша – 2-1 (7), Бразилия – 2-1 (6), Доминиканская Республика – 2-1 (6), Сербия – 2-1 (6), Бельгия – 2-2 (5), Япония – 1-2 (3), Голландия – 1-2 (3), Россия – 1-2 (3), Китай – 1-2 (3), Таиланд – 1-2 (3), Южная Корея – 1-3 (3), Болгария – 0-3 (1), Германия – 0-3 (0). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

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