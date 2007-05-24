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    Лига наций (жен). Россия уступила Бразилии, Турция обыграла Сербию и другие результаты

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    Сегодня ночью женская сборная России по волейболу проиграла Бразилии (0-3) в гостевом матче Лиги наций.

    Лига наций

    Женщины

    1-я неделя

    Бразилиа, Бразилия

    Бразилия – Россия – 3-0 (25:15, 25:17, 25:14)

    Россия: Курило (12), Ефимова (6), Лазаренко (4), Халецкая (3), Романова (3), Юринская (1).

    Китай – Доминиканская Республика – 3-1 (16:25, 25:23, 25:23, 25:23)

    Русе, Болгария

    Бельгия – Япония – 3-1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18)

    США – Болгария – 3-0 (25:20, 25:16, 25:21)

    Белград, Сербия

    Голландия – Южная Корея – 3-0 (25:18, 25:21, 25:18)

    Турция – Сербия – 3-0 (25:19, 25:23, 25:20)

    Ополе, Польша

    Италия – Германия – 3-0 (25:19, 26:24, 27:25)

    Таиланд – Польша – 0-3 (20:25, 20:25, 13:25)

    Турнирное положение: США – 3 победы – 0 поражений (9), Турция – 3-0 (9), Италия – 3-0 (8), Польша – 2-1 (7), Сербия – 2-1 (6), Доминиканская Республика – 2-1 (6), Бразилия – 2-1 (6), Бельгия – 2-1 (5), Россия – 1-2 (3), Япония – 1-2 (3), Китай – 1-2 (3), Голландия – 1-2 (3), Таиланд – 1-2 (3), Болгария – 0-3 (1), Германия – 0-3 (0), Южная Корея – 0-3 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

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