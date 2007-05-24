Лига наций (жен). Россия уступила Бразилии, Турция обыграла Сербию и другие результаты

Сегодня ночью женская сборная России по волейболу проиграла Бразилии (0-3) в гостевом матче Лиги наций.
Лига наций
Женщины
1-я неделя
Бразилиа, Бразилия
Бразилия – Россия – 3-0 (25:15, 25:17, 25:14)
Россия: Курило (12), Ефимова (6), Лазаренко (4), Халецкая (3), Романова (3), Юринская (1).
Китай – Доминиканская Республика – 3-1 (16:25, 25:23, 25:23, 25:23)
Русе, Болгария
Бельгия – Япония – 3-1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18)
США – Болгария – 3-0 (25:20, 25:16, 25:21)
Белград, Сербия
Голландия – Южная Корея – 3-0 (25:18, 25:21, 25:18)
Турция – Сербия – 3-0 (25:19, 25:23, 25:20)
Ополе, Польша
Италия – Германия – 3-0 (25:19, 26:24, 27:25)
Таиланд – Польша – 0-3 (20:25, 20:25, 13:25)
Турнирное положение: США – 3 победы – 0 поражений (9), Турция – 3-0 (9), Италия – 3-0 (8), Польша – 2-1 (7), Сербия – 2-1 (6), Доминиканская Республика – 2-1 (6), Бразилия – 2-1 (6), Бельгия – 2-1 (5), Россия – 1-2 (3), Япония – 1-2 (3), Китай – 1-2 (3), Голландия – 1-2 (3), Таиланд – 1-2 (3), Болгария – 0-3 (1), Германия – 0-3 (0), Южная Корея – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».