ЧМ-2018 (жен). Россия обыграла Тринидад и Тобаго, Китай против Кубы и другие матчи

Сегодня в Японии стартовал чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Сборная России в первом матче обыграла представительниц Тринидада и Тобаго (3-0).

Чемпионат мира

Женщины

Япония

Первый групповой этап

Группа C

Кобе

Россия – Тринидад и Тобаго – 3-0 (25:21, 25:11, 25:12)

Россия: Гончарова (13), Королева (9), Парубец (9), Воронкова (8), Фетисова (7), Любушкина (3), Старцева (2), Котикова (1).

Азербайджан – США – 0-3 (27:29, 21:25, 21:25)

Южная Корея – Таиланд – 13.20

Положение в группе: Россия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), США – 1-0 (3), Таиланд – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0), Азербайджан – 0-1 (0), Тринидад и Тобаго – 0-1 (0)

Группа A

Йокогама

Мексика – Камерун – 1-3 (25:17, 23:25, 16:25, 21:25)

Германия – Голландия – 9.40

Аргентина – Япония – 13.20

Положение в группе: Камерун – 1-0 (3), Голландия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Мексика – 0-1 (0).

Группа B

Саппоро

Болгария – Италия – 0-3 (15:25, 19:25, 22:25)

Турция – Канада – 3-0 (25:18, 25:13, 25:15)

Китай – Куба – 13.20

Положение в группе: Турция – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Китай – 0-0 (0), Куба – 0-0 (0), Болгария – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0).

Группа D

Хамамацу

Пуэрто-Рико – Бразилия – 0-3 (25:27, 12:25, 7:25)

Доминиканская Республика – Сербия – 0-3 (17:25, 20:25, 22:25)

Казахстан – Кения – 13.20

Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Казахстан – 0-0 (0), Кения – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-1 (0), Пуэрто-Рико – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.