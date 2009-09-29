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    ЧМ-2018 (жен). Россия обыграла Тринидад и Тобаго, Китай против Кубы и другие матчи

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    Сегодня в Японии стартовал чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Сборная России в первом матче обыграла представительниц Тринидада и Тобаго (3-0). 

    Чемпионат мира

    Женщины

    Япония

    Первый групповой этап

    Группа C

    Кобе

    Россия – Тринидад и Тобаго – 3-0 (25:21, 25:11, 25:12)

    Россия: Гончарова (13), Королева (9), Парубец (9), Воронкова (8), Фетисова (7), Любушкина (3), Старцева (2), Котикова (1). 

    Азербайджан – США – 0-3 (27:29, 21:25, 21:25)

    Южная Корея – Таиланд – 13.20

    Положение в группе: Россия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), США – 1-0 (3), Таиланд – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0), Азербайджан – 0-1 (0), Тринидад и Тобаго – 0-1 (0)

    Группа A

    Йокогама

    Мексика – Камерун – 1-3 (25:17, 23:25, 16:25, 21:25)

    Германия – Голландия – 9.40

    Аргентина – Япония – 13.20

    Положение в группе: Камерун – 1-0 (3), Голландия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Мексика – 0-1 (0).

    Группа B

    Саппоро

    Болгария – Италия – 0-3 (15:25, 19:25, 22:25)

    Турция – Канада – 3-0 (25:18, 25:13, 25:15)

    Китай – Куба – 13.20

    Положение в группе: Турция – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Китай – 0-0 (0), Куба – 0-0 (0), Болгария – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0). 

    Группа D

    Хамамацу

    Пуэрто-Рико – Бразилия – 0-3 (25:27, 12:25, 7:25)

    Доминиканская Республика – Сербия – 0-3 (17:25, 20:25, 22:25)

    Казахстан – Кения – 13.20

    Положение в группе: Сербия – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Казахстан – 0-0 (0), Кения – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-1 (0), Пуэрто-Рико – 0-1 (0). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.

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