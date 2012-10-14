Газзаев о Кокорине и Мамаеве: «Пора остановиться с публичной поркой и травлей»

Бывший тренер ЦСКА, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации с заключением под стражу форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Известные, и, кстати, не без оснований, футболисты Кокорин и Мамаев оказались в криминальных сводках. Конечно, публичным людям, да и вообще кому бы то ни было, неприемлемо подобное поведение.

Но я считаю, что кампания осуждения, развернутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее уже похоже на шоу «на крови». Пора остановиться с публичной поркой и травлей, которые могут повлиять на ход следствия.

Каждый имеет право на исправление своих ошибок. Футболисты находятся в СИЗО, уже отвечают за содеянное. По их репутации нанесен огромный удар. Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь.

Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей. Их будут судить в соответствии с законодательством РФ. Давайте дадим правоохранительным органам спокойно, объективно и без эмоций разобраться в происшедшем», – отметил Газзаев.

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