Тарасов о Кокорине и Мамаеве: «Полагаю, ребята уже раскаялись»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал инцидент с участием форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Эта неделя была полна спортивных новостей, хотя напрямую с результатами связана и не была. Сначала случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю – два месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему…

Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ.

Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справедливости…» – написал Тарасов в инстаграме.

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Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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