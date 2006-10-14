Тарасов о Кокорине и Мамаеве: «Полагаю, ребята уже раскаялись»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Эта неделя была полна спортивных новостей, хотя напрямую с результатами связана и не была. Сначала случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю – два месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему…
Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ.
Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справедливости…» – написал Тарасов в инстаграме.
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Эта неделя была полна спортивных новостей, хотя напрямую с результатами связана и не была. Сначала случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю – 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справделивости... Вторая также спортивная тема, ставшая чем-то большим – бой нашего чемпиона 💂♀@khabib_nurmagomedov Вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот – как он прибавил в стойке... А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона – все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! 😉Все по делу🇷🇺
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