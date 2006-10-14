Отец Мамаева: «С Кокориным они не общались ровно два года и встретились на культурном мероприятии, посвященном их дружбе»

Константин Мамаев, отец и агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, что просил сына не общаться с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.
«Они не общались ровно два года, они встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их дружбе», – сказал Мамаев-старший в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на канале НТВ.
Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.
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