ЧМ-2018 (жен). Россия разгромила Турцию и другие матчи

Сегодня ночью женская сборная России по волейболу обыграла Турцию (3-0) в матче второго группового этапа чемпионата мира в Японии.

Чемпионат мира

Женщины

Япония

Второй групповой этап

Группа F

Осака

Турция – Россия – 0-3 (15:25, 17:25, 16:25)

Россия: Воронкова (14), Парубец (14), Фетисова (13), Котикова (10), Королева (4), Старцева (2), Малыгина (1).

Самый результативный игрок, диагональная сборной России Наталия Гончарова пропустила игру из-за травмы плеча.

Болгария – США – 7.25

Италия – Азербайджан – 10.10

Китай – Таиланд – 13.20

Положение в группе: Италия – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Россия – 5-1 (15), США – 5-0 (13), Китай – 4-1 (12), Таиланд – 3-2 (10), Турция – 3-3 (9), Азербайджан – 2-3 (6), Болгария – 2-3 (6).

Группа E

Нагоя

Мексика – Сербия – 0-3 (19:25, 17:25, 15:25)

Германия – Бразилия – 7.25

Голландия – Пуэрто-Рико – 10.10

Япония – Доминиканская Республика – 13.20

Положение в группе: Сербия – 6-0 (18), Голландия – 5-0 (14), Япония – 4-1 (13), Бразилия – 4-1 (12), Германия – 3-2 (9), Доминиканская Республика – 3-2 (9), Пуэрто-Рико – 2-3 (6), Мексика – 1-5 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В третий раунд из каждой группы выйдут по три лучшие команды.