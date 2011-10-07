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    ЧМ-2018 (жен). Россия разгромила Турцию и другие матчи

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    Сегодня ночью женская сборная России по волейболу обыграла Турцию (3-0) в матче второго группового этапа чемпионата мира в Японии.

    Чемпионат мира

    Женщины

    Япония

    Второй групповой этап

    Группа F

    Осака

    Турция – Россия – 0-3 (15:25, 17:25, 16:25)

    Россия: Воронкова (14), Парубец (14), Фетисова (13), Котикова (10), Королева (4), Старцева (2), Малыгина (1).

    Самый результативный игрок, диагональная сборной России Наталия Гончарова пропустила игру из-за травмы плеча.

    Болгария – США – 7.25

    Италия – Азербайджан – 10.10

    Китай – Таиланд – 13.20

    Положение в группе: Италия – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Россия – 5-1 (15), США – 5-0 (13), Китай – 4-1 (12), Таиланд – 3-2 (10), Турция – 3-3 (9), Азербайджан – 2-3 (6), Болгария – 2-3 (6).

    Группа E

    Нагоя

    Мексика – Сербия – 0-3 (19:25, 17:25, 15:25)

    Германия – Бразилия – 7.25

    Голландия – Пуэрто-Рико – 10.10

    Япония – Доминиканская Республика – 13.20

    Положение в группе: Сербия – 6-0 (18), Голландия – 5-0 (14), Япония – 4-1 (13), Бразилия – 4-1 (12), Германия – 3-2 (9), Доминиканская Республика – 3-2 (9), Пуэрто-Рико – 2-3 (6), Мексика – 1-5 (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В третий раунд из каждой группы выйдут по три лучшие команды.

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