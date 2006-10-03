ЧМ-2018 (жен). Россия выиграла у Кореи первый сет

Сегодня женская сборная России по волейболу обыгрывает Корею на чемпионате мира в Японии.

Чемпионат мира

Женщины

Япония

Первый групповой этап

Группа C

Кобе

Корея – Россия – 0-1 (23:25, идет второй сет)

Азербайджан – Тринидад и Тобаго – 3-0 (29:26, 25:16, 25:17)

США – Таиланд – 13.20

Положение в группе: США – 3-0 (9), Россия – 3-0 (8), Таиланд – 2-1 (6), Азербайджан – 2-2 (6), Корея – 0-3 (1), Тринидад и Тобаго – 0-4 (0).

Группа A

Йокогама

Аргентина – Голландия – 0-3 (17:25, 17:25, 22:25)

Мексика – Германия – 10.10

Япония – Камерун – 13.20

Положение в группе: Голландия – 4-0 (11), Япония – 2-1 (7), Германия – 2-1 (6), Мексика – 1-2 (3), Камерун – 1-2 (3), Аргентина – 0-4 (0).

Группа B

Саппоро

Турция – Италия – 0-3 (19:25, 21:25, 12:25)

Канада – Куба – 10.10

Китай – Болгария – 13.20

Положение в группе: Италия – 4-0 (12), Китай – 3-0 (9), Турция – 2-2 (6), Болгария – 1-2 (3), Куба – 0-3 (0), Канада – 0-3 (0).

Группа D

Хамамацу

Пуэрто-Рико – Доминиканская Республика – 0-3 (22:25, 17:25, 20:15)

Казахстан – Сербия – 10.10

Кения – Бразилия – 13.20

Положение в группе: Сербия – 3-0 (9), Бразилия – 2-1 (6), Пуэрто-Рико – 2-1 (6), Доминиканская Республика – 2-2 (6), Кения – 1-2 (3), Казахстан – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.