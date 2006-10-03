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    ЧМ-2018 (жен). Россия выиграла у Кореи первый сет

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    Сегодня женская сборная России по волейболу обыгрывает Корею на чемпионате мира в Японии.

    Чемпионат мира

    Женщины

    Япония

    Первый групповой этап

    Группа C

    Кобе

    Корея – Россия – 0-1 (23:25, идет второй сет)

    Азербайджан – Тринидад и Тобаго – 3-0 (29:26, 25:16, 25:17)

    США – Таиланд – 13.20

    Положение в группе: США – 3-0 (9), Россия – 3-0 (8), Таиланд – 2-1 (6), Азербайджан – 2-2 (6), Корея – 0-3 (1), Тринидад и Тобаго – 0-4 (0). 

    Группа A

    Йокогама

    Аргентина – Голландия – 0-3 (17:25, 17:25, 22:25)

    Мексика – Германия – 10.10

    Япония – Камерун – 13.20

    Положение в группе: Голландия – 4-0 (11), Япония – 2-1 (7), Германия – 2-1 (6), Мексика – 1-2 (3), Камерун – 1-2 (3), Аргентина – 0-4 (0). 

    Группа B

    Саппоро

    Турция – Италия – 0-3 (19:25, 21:25, 12:25)

    Канада – Куба – 10.10

    Китай – Болгария – 13.20

    Положение в группе: Италия – 4-0 (12), Китай – 3-0 (9), Турция – 2-2 (6), Болгария – 1-2 (3), Куба – 0-3 (0), Канада – 0-3 (0). 

    Группа D

    Хамамацу

    Пуэрто-Рико – Доминиканская Республика – 0-3 (22:25, 17:25, 20:15)

    Казахстан – Сербия – 10.10

    Кения – Бразилия – 13.20

    Положение в группе: Сербия – 3-0 (9), Бразилия – 2-1 (6), Пуэрто-Рико – 2-1 (6), Доминиканская Республика – 2-2 (6), Кения – 1-2 (3), Казахстан – 0-3 (0). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.

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