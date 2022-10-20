Самый голодный в «Ф-1».

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо – вновь самый обсуждаемый гонщик после подиума на первом Гран-при сезона. Испанцу 41 год, он дебютировал за недавнего середняка «Астон Мартин», а уже гоняет быстрее «Мерседесов» и «Феррари» – даже красиво разрывает их в битвах за топ-3.

«Формула-1» словно увидела возвращение легендарного победителя Михаэля Шумахера из середины 2000-х и главного соперника Себастьяна Феттеля на ультравозе «Ред Булл» начала 2010-х – но вообще Алонсо считает, что именно сейчас в свои 41 год он в лучшей форме.

«Я сейчас в отличной физической форме – как никогда раньше, – рассказывал он перед тестами. – В этом нет ничего особенного, все зависит от тренировок.

Две последние зимы выдавались трудными: в 2021 году был инцидент с аварией на велосипеде, после которой я три недели не мог двигаться. А прошлой зимой пришлось прерваться на операцию по удалению пластин из челюсти [вставленных после аварии]. Так что это первая за долгое время зима, когда я мог тренироваться и нормально готовиться к сезону. И я доволен подготовкой».

У соперников примерно те же впечатления: кажется, у времени вообще нет власти над Фернандо:

«Алонсо мог бы выступить еще сильнее, если бы не проиграл на старте [Гран-при Бахрейна], – высказался советник победившего «Ред Булл» Гельмут Марко. – Сражение с Льюисом Хэмилтоном позже получилось действительно фантастическим. И в этом сражении он, разумеется, потратил и время, и ресурс шин.

Если бы они оказался прямо позади нас с самого начала, нам бы пришлось намного сложнее. Не знаю, как дальше будут развиваться события, но Фернандо явно возраст не мешает. Сейчас он в лучшей форме за всю жизнь».

Рывок испанца к пику произошел не внезапно: еще в прошлом году он после рекордно жаркого Гран-при Франции Фернандо высказывался в стиле «молодые готовы хуже меня».

«В этом году я выступаю на самом высоком для себя уровне с точки зрения пилотажа. Не знаю, может на том же уровне, что и в 2012 году. Не могу сравнивать себя с остальными, но могу сравнить себя с собой 10-15-летней давности. Сейчас я точно намного лучше» – так испанец описал гоночную форму в середине 2021-го.

«Фернандо по-прежнему один из лучших на решетке, – оценил бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл. – Если бы он был в «Мерседесе», думаю, имел бы потенциал для битвы за титул».

А теперь Алонсо быстрее «Мерседесов». Как?!

Алонсо «включила» подходящая машина

Логичное предположение: раз Фернандо уже в прошлом году ездил круче, чем в чемпионские годы, то резкий рост результатов – прежде всего заслуга новой команды и хорошей машины?

Отчасти это так: «Астон Мартин» построил лучший болид в своей истории. Звучит пафосно – пока не вспоминаешь, что пару лет назад это была перебрендированная нищая «Форс-Индия», AMR23 – первое творение сманенных из «Мерседеса» и «Ред Булл» инженеров, новая база откроется только в начале 2024-го и даже аэротрубу «зеленые» арендуют у немецких мотористов.

Тем не менее, «Астон Мартин» еще в прошлом году (когда с ним работал Себастьян Феттель) выбрал новый вектор развития – и представил машину с отличным воплощением простой идеи: позвольте им пилотировать!

AMR23 отличается лучшей стабильностью на торможении во всем нынешнем пелотоне и классным механическим сцеплением. Аэродинамический обвес (пока) не выдает рекордные показатели прижимной силы, но выполняет базовые функции во всех типах поворотов – следовательно, команда получила доступ к широкому окну подгонки баланса под желание гонщика.

Если совсем упрощать, то впервые, наверное, с 2007-го Алонсо получил возможность не играть в стратегические шахматы, нивелируя слабые стороны своей машины, а просто ехать как ему хочется.

А это и есть главная сила Фернандо как гонщика – он обожает диктовать траектории и направления именно руками. И нереально кайфует, когда машина делает ровно то, что он требует.

Конечно, пилотажный стиль каждого гонщика завязан на работе рулем, но есть «люди педалей», которые привыкли лучше контролировать траектории не одними лишь руками, но и подгазовываниями или подтормаживаниями. Для примера, такие – Серхио Перес, Дженсон Баттон, Айртон Сенна и братья Шумахеры.

Алонсо представляет «школу руля» – как и Хэмилтон с Ферстаппеном. Но если Льюис выбирает геометричные и эффективные траектории на торможении и входе, а Макс больше использует «вращение» задней части машины для ускорения вокруг апекса, то подход Фернандо – совсем другой.

«Мне нужен руль, который дает мне полное, но разное ощущение жесткости от входа в поворот, от середины и от выхода, – комментировал он свой стиль еще в 2021-м. – Чтобы чувствовать передние колеса, видеть сцепление – достигло ли оно предела или нет.

Основное мое отличие – как я врываюсь во вход в поворот. Я делаю резкое движение рулем в середине и чувствую дорогу передними шинами. Оттуда я и ощущаю, как они едут. Если руль начинает реагировать мягче – значит, они не выдерживают, сцепление уходит. Если идет жестче – значит, сцепления слишком много, и задняя часть рано или поздно взбунтуется.

Обычно я все чувствую руками – через переднюю ось. Если у меня забрать все это – я мертв. Другие гонщики – нет, потому что они пилотируют телом или другими вещами, но если у меня забрать передние колеса и предвидение их поведения – я бессилен».

Конечно, весь стиль Алонсо не ограничивается контролем передних колес: « Это просто вещи, которые я люблю чувствовать в машине. Когда все идеально – я агрессивно включаюсь. Когда задние шины хорошо держат трек, я люблю гнать. Но если все не так – я меняю подход».

То есть для полной самореализации Фернандо нужно именно механическое сцепление в поворотах – чтобы он чувствовал обратную физическую отдачу – и стабильность на острой смене направлений для скорости. И теперь все это у него есть: просто посмотрите, с какой легкостью он провернул обгон Хэмилтона в сложнейшем повороте Бахрейна:

Вираж сильно грузит машину: в нем легко заблокировать колеса и почти невозможно преодолеть на невыравненной машине по узкой широкой траектории. Обычно это верная дорога к перетормаживанию, ошибке, потери разгона на следующей прямой и проигрышу около секунды.

Обогнать по внутренней через такой узкий заход на апекс без подготовки и ошибок считается невыполнимым, поскольку крайне сложно подобрать те несколько миллисекунд, когда машина уже выравнена, скорость сброшена и можно резко поворачивать руль без вреда для покрышек. Однако Алонсо выцепил этот момент – и устроил максимально неожиданную атаку на Хэмилтона! Просчитать опции по такому маневру заранее тоже невозможно – это было моментальное решение.

Именно этот маневр и подчеркивает, что именно Алонсо получил от AMR23 – нереальный кайф пилотирования. Вот почему из него на последних кругах вырвалось: «какая же это классная в управлении машина!»

В прошлом году у «Альпин» вскрылась гора внутренних организационных сложностей и ограничений по надежности и скорости, которые я не сумел предвидеть, когда писал текст с пафосным заголовком «Алонсо – теневой фаворит сезона». Однако личные факторы гонщика, готового удивить, просматривались уже тогда.

Вспышка в Бахрейне – не разовая.

Как он так хорош в 41 год? Голод, кайф и подход маньяка

При осмыслении успеха Фернандо раз за разом натыкаешься на факт: черт, ему же и правда 41 год. Его подиум – третий по «старости» за последние 40 лет (пока впереди только Михаэль Шумахер (43 года) и Жак Лаффит (42 года).

Но Алонсо не просто «доезжает» последние сезоны – совсем нет: он подписал контракт на три года и готовится провести хоть четыре, если столько потребуется для нового титула!

И это не просто слова для прессы – он реально кайфует. Лучшая демонстрация отношения – во фразе после бахрейнского финиша:

«Конечно, я хотел бы стартовать впереди соперников и использовать весь темп, но сегодня начало оказалось не слишком удачным. Пришлось обгонять. Но это было даже интереснее – лишь добавило мне адреналина. Болельщикам такое нравится. И мы тоже получили удовольствие».

«Он неутомим, никогда не сдается, – оценивает бывшего соперника чемпион 1997-го Жак Вильнев. – Фернандо горит гонками, он настоящий боец и всегда хочет большего. Потрясающе.

Возраст влияет, если ты не хочешь больше рисковать и чем-то жертвовать, а предпочел бы сидеть дома. Если не настроен на гонки, начинаешь терять скорость. Что касается физической формы, мы стали питаться и тренироваться лучше, так что стареешь не так быстро. Все зависит от повреждений, полученных во время гоночной карьеры.

Можно потерять одну или две десятые, однако это сполна компенсируется опытом. А он стал очень опытным пилотом. И жажда борьбы остается».

Не верите, что она на месте? Посмотрите, как он наносит лишний слой резины на свой стартовый слот в практике, чтобы на старте переиграть всех.

Или взгляните, как он злился на сход на прошлогоднем Гран-при Мексики!

Откуда же он черпает этот голод? Где берет мотивацию?

Вспомните его описание пилотажного стиля – как он чувствует машину через переднюю ось. Это совсем не похоже на описание других гонщиков: Фернандо, кажется, не управляет машиной и не двигает ее – он в некотором смысле и есть эта машина. Такое представление себя в гонках и показывает, почему ему они так нравятся – он кайфует от любой возможности оказаться за рулем.

Нет, серьезно: пока Хэмилтон рассказывает, как в межсезонье избегает любых активностей, связанных с вождением, Алонсо чуть ли не чаще всех в пелотоне выкладывает сториз с картинговых треков. Даже во время летнего «отпуска» – одна из подписей к таким кадрам гласит «теперь я могу гонять без остановок».

Еще один индикатор – симуляторы: гонщики старой волны их не любят. Феттель не понимал и избегал работы в них, Хэмилтон катает виртуальные сессии на базе «Мерседеса» только в совсем уж необходимых случаях, Дэн Риккардо тоже отзывался о них с непониманием. И только Алонсо каждую негоночную сессию проводит в симуляторе сам.

У Фернандо нет других страстей – только гонки. Он согласен ездить в любом состоянии – хоть с переломами рук – лишь бы получать новую дозу кайфа. И вштыривает его прежде всего именно «Формула-1» – перерыв 2019-2020-го вызвала в первую очередь усталость от дополнительных обязанностей.

«У меня было очень много маркетинговых обязательств, очень много переездов, – признался Алонсо. – Я вымотался ментально, а не физически устал от пилотажа. В «Ф-1» каждый день живешь в одном и том же: методы достижения результата – единственная тема, о которой говоришь 24 часа в сутки. Тебя бесят даже простые вещи вроде протоколов на стартовой решетке или церемония национального гимна, и прочие штуки – ведь они расцениваются как пустая трата времени в те моменты, когда нужно готовиться к старту, прогревать мотор и все остальное».

Так что никакой магии, суперспособностей или избранности – Алонсо просто вкладывает все, что может. В том числе и в поддержание формы – любовь Фернандо к гонкам и его подход к пилотажу диктуют требования к особенной физической подготовке. Его стиль достаточно силовой, потому для сохранения стабильного конкурентного уровня Алонсо всегда нужно поддерживать себя в высочайшем тонусе.

И он это делает: к примеру, вот его первое утро после Рождества – сразу упражнения для шеи:

Да чего там, у этого маньяка даже есть беговая дорожка на личной яхте!

Он настолько любит велопробеги, что у него есть собственная линейка велоэкипа от компании MMR:

Еще он повсюду возит портативный разборный тренажер для поддержки скорости реакции:

Минимум модных вечеринок, как у Гасли или Хэмилтона, почти никаких длинных партий в гольф с друзьями, как у Норриса, Албона или Сайнса. Нет фирменных отдельных ультраупражнений, которые делает только он: программа полностью совпадает с тренировочными активностями любого другого пилота. Просто почти вся жизнь и рутина Алонсо выстроена вокруг гонок и подготовки к ним.

«Обычно гоночная неделя начинается уже в понедельник с тренировок. 2-3 часа кардио, немного зала, упражнения на шею и на некоторые другие части тела, – описывал недельную рутину чемпион в прошлогоднем интервью GQ. – Во вторники обычно летим на заводы и садимся в симуляторы для подготовки к гонке. С нами наши инженеры, мы проверяем и экспериментируем над настройками, чтобы лучше представлять, что можно поменять в практиках в пятницу.

В среду мы перемещаемся в страну, где гоняемся. В этот день тоже обычно запланирована легкая тренировочная сессия в зале – чтобы пропотеть и хорошо спать. В четверг начинается уик-энд. Много встреч, медиа, подготовки к гонке, маркетинговые активности. Очень много всего за пределами трека. Пятница – уже практики.

Во время гоночных этапов мы путешествуем с собственными поварами. На командной кухне работают всегда одни и те же люди, и они точно знают, что тебе нужно по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Они знают времена, в которые ты ешь. Например, по воскресеньям, когда гонка в 2 или 3 часа дня, мы завтракаем в 10:30. Все контролируется.

Со временем учишься, куда тратить энергию, а куда – нет. «Формула-1» и правда очень выматывает. Календарь суров – с февраля по декабрь. Нет передышек – постоянно путешествуешь. Когда ты моложе, теряешь время и энергию на некоторые вещи за пределами машины. Может, проявляешь слишком много внимания к разным вещам, которые на самом деле не очень-то полезны в твоих личных выступлениях. Медиа, маркетинговые события, такое? Я стараюсь их сократить, чтобы выдавать максимум эффективности. Стараюсь перегрупироваться в те дни и недели, когда в расписании ничего нет, чтобы сконцентрироваться на моей скорости».

Наверное, не каждый молодой пилот готов отдавать гонкам и подготовке столь же много. Потому Фернандо так хорош и в 41 – и явно сохранит уровень в ближайшие годы, если не потеряет интерес. А с таким «Астон Мартин» он его вряд ли потеряет.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed, Nir Elias; Gettyimages.ru/Clive Mason, Gongora/NurPhoto; Instagram/fernandoalo_oficial