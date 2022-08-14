Алонсо собрался гонять в «Ф-1» до 44 лет – и это великолепно! Он меняет представление о пилоте-ветеране – ведь до сих пор в топ-форме

Наследие Фернандо.

Фернандо Алонсо взорвал трансферный рынок «Формулы-1» внезапным переходом в «Астон Мартин» со следующего сезона – и получил там комфортнейшие условия: контракт по схеме 1+1+1 с зарплатой в 20 млн евро за сезон. Причем все опции продления – у гонщика: двукратный чемпион сам будет решать, продолжать ли ему в Гран-при еще на год. То есть теоретически №14 планирует гоняться до 44 лет – ведь как раз он недавно отпраздновал 41 день рождения.

И да, похоже, именно срок и структура соглашения оказались главным стоп-краном при переговорах с «Альпин» – французская команда просто не поверила в способность Фернандо долго поддерживать отличную форму.

«Мы предложили Фернандо контракт 1+1 [с опцией команды] и сказали: «С радостью продолжим работать, если и дальше будешь выступать на таком уровне», – объяснил в интервью BBC шеф «Альпин» Отмар Сафнауэр. – Думаю, Фернандо хотелось большей определенности и уверенности. Чтобы контракт не зависел от уровня выступлений. Полагаю, этот пункт и стал решающим.

Но любой гонщик однажды достигает момента, когда он уже физически неспособен на подвиги молодости. Вспомните Михаэля Шумахера, который в 42 года уже был тем, что и в 35 и 25. Потому мы были рады продлить контракт с Алонсо, но только на один год».

В возрасте испанца видят проблему и те, кто боится за новую волну пилотов – ведь, например, чемпион «Формулы-2» Оскар Пиастри из программы «Альпин» после завоевания титула в главной молодежке на год остался в резервистах, поскольку ему не нашли место в «Ф-1».

«Честно, мне очень не нравится, что Алонсо до сих пор ездит, – резюмировал такое мнение в личной колонке на «Чемпионате» 26-летний русский пилот Егор Оруджев, занимавший третье место в «Мировой Серии «Рено» в 2016-м. – Хорошо, он супербыстрый. Но ему исполнится 42 года в следующем году. А где-то есть быстрые ребята по 19-20 лет, которым нет места и даже шанса попробовать. А потом им 23, и они уже «стары», чтобы приходить в «Формулу-1». Зато есть Фернандо, который за титул последний раз боролся 10 лет назад.

Поясню: я считаю Алонсо одним из лучших в истории, и сейчас он на крутом уровне. Но в 42 года можно и в других сериях кайфовать. А у тех, кому 23 года, не всегда есть возможность легко взять и сесть в другие серии. Фернандо же возьмут в любой точке планеты».

Но ведь это не должно быть так! В том и крутость нынешнего Алонсо: он и в 41 настолько хорош и быстр без поправок на возраст и ветеранский статус, что срывает интерес нескольких команд и сам диктует условия, на которых будет ездить.

И дело не в одном лишь имени: просто гляньте в наш тег «Фернандо Алонсо» – там множество постов о его ярких свершениях практически с каждого Гран-при. То он спасает болид одним движением руля, то хитрит с радиопереговорами, укрывая команду от штрафа за недокрученное колесо, то везет «Альпин» на поул вплоть до внезапной поломки… Один-два таких момента за сезон есть у каждого, это правда. Но Алонсо удивляет чем-то каждую неделю – это космический уровень даже без учета его двух титулов и возраста.

А теперь можно заглядывать Фернандо в паспорт и удивляться – много ли вы вспомните пилотов в 40+ с таким уровнем? Их вообще не так много засветилось в «Ф-1» последних двух-трех десятилетий: Михаэль Шумахер, Кими Райкконен, Педро де ла Роса, Найджел Мэнселл…

Причем Мэнселла возвращали экстренно на несколько гонок, де ла Роса ездил в беспросветном аутсайдере без перспектив и особой мотивации, а Кими ушел через год после 40-летия, значительно сдав в последний сезон относительно себя даже уровня 2020-го.

Дольше всех продержался лишь Михаэль Шумахер – но и про него существует общий консенсус: «Красный барон» уже не был прежним.

«Я был напарником Михаэля Шумахера в его 40-41-42 года, – рассказывал Нико Росберг. – Скорость у него по большей части сохранялась, но порой проявлялись слабости, когда требовалось быстро адаптироваться к новой ситуации. Естественно, в 40 лет ты уже не на пике, организм не в лучшей форме, если мы говорим о пилотах «Формулы-1». Очень классно, что Алонсо по-прежнему способен так выступать».

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Да, ветераны «за 40» были и раньше, но все-таки давайте не сравнивать современную «Ф-1» с эпохой до 90-х: тогда в календарь редко трамбовали больше 16 этапов, он был менее плотным (никаких тройников с гонками в каждые выходные), а больше половины приходилось на Европу без головокружительных перелетов через полмира. Сейчас – намного тяжелее, серьезно: год запросто идет за старые два.

Конечно, раньше вместо гонок были бесконечные тесты, но они происходили тоже в Европе на ограниченном числе удобных автодромов и часто неподалеку от баз команд, где у пилотов есть квартиры. Согласитесь, совсем не то же самое, что и лететь из Мексики в Бразилию, а оттуда – в Катар, и все за 3 недели.

Алонсо тоже согласен – во многом все активности за пределами гонок и вынудили его взять отпуск в 2018-м:

«У меня было очень много маркетинговых обязательств, очень много переездов. Я вымотался ментально, а не физически устал от пилотажа. Здесь, в «Ф-1», ты каждый день живешь в одном и том же: методы достижения результата – единственная тема, о которой говоришь 24 часа в сутки. Тебя бесят даже простые вещи вроде протоколов на стартовой решетке или церемония национального гимна, и прочие штуки – ведь они расцениваются как пустая трата времени в те моменты, когда нужно готовиться к старту, прогревать мотор и все остальное.

Райкконен говорил, что не продержался бы в «Ф-1» так долго без двух лет перерыва? Абсолютно, у меня то же самое. Я несколько раз думал о перерыве и до 2018-го. В первый раз – насчет 2009-го, когда переходил в «Макларен» в конце 2006-го. Подписал трехлетний контракт и думал, что он будет моим последним – «я двукратный чемпион, впереди еще три года в «Макларене», а дальше хороший момент, чтобы остановиться».

Следующий момент – когда я уходил в 2014-м из «Феррари». Мысли о длинном отпуске никогда не уходили у меня из головы с 2009-го. Без перезагрузки невозможно столько провести в «Ф-1» – она слишком требовательна на треке и за его пределами. Сейчас я освежился и с точки зрения перелетов».

Реалии Алонсо: он очень хорош, и дело явно не в спонсорах

Испанца возвращали в «Альпин» как «крестного отца» команды на пути к новым победам – то есть за спортивным результатом, а не за финансовым успехом. За два года к французской команде под Фернандо вернулся только один крупный спонсор – испанская страховая Mapfre – и то лишь на второй сезон. Даже у Райкконена с его Singha и Weichai партнеров было больше.

Просто Алонсо и правда гоняет как в лучшие годы!

«Фернандо по-прежнему один из лучших на решетке, – оценил его бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл. – Если бы он был в «Мерседесе», думаю, имел бы потенциал для битвы за титул».

Сам №14 тоже подчеркивает максимальную готовность к любым трудностям на треке – например, «Молодые гонщики готовы к жаре хуже меня».

Причем секрет не только в физике, но и в проработке стратегии – она помогает сдерживать более быстрые болиды.

«Старт имел ключевое значение. Темп [«Макларена»] оказался очень близким, но достаточно было опередить их на первых кругах, а потом контролировать скорость. Мы разыграли гонку как партию в шахматы: постарались расположить «Макларен» за нами, а самим получить «чистый» воздух. Если бы они приблизились, то испортили бы себе шины, поэтому мы не переживали».

Но и в целом Алонсо не стесняется сравнивать себя в 41 год с лучшими сезонами:

«Мне кажется, что в этом году я выступаю на самом высоком для себя уровне с точки зрения пилотажа – в том числе благодаря богатому опыту. Не знаю, может на том же уровне, что и в 2012 году. И при этом я набрал всего 20 очков или около того. Поверить не могу.

Если посчитать все сходы и все случаи невезения, то в этом сезоне я потерял уже очков 70, ну или 60 точно. Я правда горжусь тем, как работаю в этом году, на каком уровне выступаю.

Не могу сравнивать себя с остальными, но могу сравнить себя с собой 10-летний и 15-летней давности. Сейчас я точно намного лучше. Сейчас я могу, например, объяснять команде многие вещи по-другому, более точным образом, чем раньше».

«Он неутомим, никогда не сдается, – оценивает бывшего соперника чемпион 97-го Жак Вильнев. – Фернандо горит гонками, он настоящий боец и всегда хочет большего. Потрясающе.

Возраст влияет, если ты не хочешь больше рисковать и чем-то жертвовать, а предпочел бы сидеть дома. Если не настроен на гонки, начинаешь терять скорость. Что касается физической формы, мы стали питаться и тренироваться лучше, так что стареешь не так быстро. Все зависит от повреждений, полученных во время гоночной карьеры.

Можно потерять одну или две десятые, однако это сполна компенсируется опытом. А он стал очень опытным пилотом. И жажда борьбы остается».

Кажется, Алонсо вполне выдержит ближайшие пару лет на прежнем невероятном уровне – если не потеряет внутреннюю мотивацию. И здесь как раз отступлений не видно: Фернандо все еще в режиме «гоночного маньяка» – гоняет на картах, велах и любой другой технике в любой уик-энд без Гран-при, ищет любую возможность нанести лишний слой резины на свой стартовый слот в практике и обыграть всех.

Это будет его наследие – даже нынешние пилоты не представляют, как гоняться в таком возрасте

Знаете, что отвечают даже его нынешние соперники при вопросе о такой же длине карьеры? «Спасибо, нет!»

«Сейчас я подписал контракт с «Ред Булл» до 2028 года, – высказался Макс Ферстаппен (в момент истечения сделки ему будет 30 лет). – А дальше будет видно. В любом случае, я точно знаю, что не буду гоняться в «Формуле-1» в возрасте Фернандо Алонсо.

Мне не очень нравится необходимость постоянных перелетов на гонки, это отнимает очень много времени. При этом я люблю гонки – как настоящую «Формулу-1», так и гонки на симуляторе. За разными симуляторами я провожу много времени – потому что хочу быть максимально хорош. Удобство гонок на симуляторах в том, что этим можно заниматься не выходя из дома, и никуда не нужно ездить».

А когда Льюиса Хэмилтона спросили про «еще 100 гонок» на пересечение рубежа в 300 Гран-при (для сравнения: у Алонсо – 347), №44 отреагировал вот так.

«Это большое число!» – сказал семикратный чемпион.

Да ладно, еще всего-то 5 сезонов, тебе будет только 42!

Только представьте, если Фернандо и правда удержит топовый уровень в ближайшие 2 сезона и сохранит приличный на третий – тогда испанец триумфально закончит контракт с «Астон Мартин» в 44 года. Вы могли представить это еще пару лет назад? Кто-то вообще мог представить себе пилота в «Формуле-1» почти на середине пятого десятка не вызывающим… Да просто вряд ли кто-то мог себе представить 44-летнего пилота в современной «Формуле-1».

Алонсо прямо сейчас раздвигает границы возможного. Сейчас мы изучаем кейс Михаэля Шумахера как образец физический, психологической и командной подготовки для успешного пилота – по его подобию сейчас готовят всех гонщиков. И случай Фернандо выглядит реальным следующим шагом в развитии пилота «Формулы-1»: через 10 лет именно его случай вполне может лечь в основу теории «как максимально удлинить эффективную гоночную карьеру и даже в 40 укатывать молодежь».

И это – могучий контртренд в современном автоспорте: вспомните, насколько же упал средний возраст дебюта! Того же Ферстаппена продвинули в Гран-при в 17, чтобы он успел накатать опыт до физического и ментального пика. Пример Алонсо может доказать: торопиться не обязательно, главное – подходить к развитию с умом.

Да, Фернандо мог выиграть пять титулов, но остался с двумя и не войдет в список самых успешных. Зато его наследие теперь даже грандиознее.

Фото: globallookpress.com/Federico Basile; Gettyimages.ru/Clive Rose, Jared C. Tilton, Mark Thompson