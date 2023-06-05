В эпопее с Дианой Дэвис (дочерью Этери Тутберидзе) и Глебом Смолкиным просматривается финишная прямая.

Наша федерация разрешила танцевальному дуэту переход в сборную Грузии. Это данные от американского журналиста Дейва Лиза, корреспондент «Р-Спорта» Влад Жуков подтвердил. По информации Sports.ru, ФФКР одобрила переход в мае – на том же исполкоме, где, например, не отпустила в Чехию Дарио Чиризано. Это, пожалуй, отдельный разговор, к которому вернемся на днях.

А пока – о Дэвис и Смолкине.

Релиз от нашей федерации и договоренность с Грузией еще не означают состоявшийся переход (но все очень-очень близко). Что сдерживает?

9-11 июня в Будапеште состоится совет ISU, где что-то решится по допуску России. Если наши фигуристы получат добро на возвращение, а условия устроят всех (федерацию, ОКР, Министерство, спортсменов), то Диана с Глебом, не исключено, останутся под российским или нейтральным флагом. Если ISU предложит сложные критерии, то релиз активируется .

Руководство ФФКР никак не комментирует тему. В любом случае скитания Дэвис и Смолкина, которые продолжались больше года, вот-вот закончатся.

Как вообще вспыхнула тема с переходом?

Разговоры о том, что Диана и Глеб прорабатывают смену спортивного гражданства, начались прошлым летом. Пост все того же Дейва Лиза действительно срезонировал: по его информации, танцевальный дуэт вел переговоры с федерацией фигурного катания США.

После отстранения России такое решение выглядело вполне логичным, несмотря на отличные перспективы в родной команде. Лидерам наших танцев – Виктории Синициной и Никите Кацалапову – прочили паузу в карьере, а второй номер сборной – Александра Степанова и Иван Букин – пропускали сезон из-за декрета партнерши. Так Дэвис и Смолкин – вице-чемпионы России-2022 и третий дуэт России по результатам Олимпиады – виртуально выходили в лидеры.

Ни опровержения, ни подтверждения слов Лиза от фигуристов и их команды не последовало. Разве что в соцсетях появился лаконичный ответ Дианы: «Какие интересные новости мы про себя узнаем». По информации Sports.ru, пара все же ждала зеленый свет от руководства американской федерации, однако стороны не договорились. Дэвис / Смолкин оказались в списках сборной России на новый сезон .

Между тем, другие инсайды Лиза (про разрыв с тренером Игорем Шпильбандом и про брак, тихо заключенный Дианой и Глебом в Лас-Вегасе) подтверждались, а Диана и Глеб молчали.

«Кататься годами внутри России – звучит не очень привлекательно». Одно интервью, которое показало намерения

Ближе к концу лета дуэт на фоне слухов о просмотре в сборную США выступил со стерильным комментарием: «Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах».

Но в сентябре они – вопреки собственным нетерпеливым ожиданиям – не приехали в Россию. Официальной причиной стали проблемы с американской бюрократией: Глебу не успели оформить документы, «позволяющие законно выезжать из страны» (речь, видимо, шла о гринкарте по браку с гражданкой США – у Дианы паспорт по рождению).

Не приехали они и на этапы российского Гран-при, куда были заявлены, а снятие с декабрьского чемпионата страны предварило большое интервью дуэта. Смолкин высказался настолько откровенно, насколько это возможно в разгар сезона, который они проигнорировали.

«Мы хотим выступать с лучшими, соревноваться в мире , хотим посмотреть, какие у нас шансы вообще в фигурном катании, в танцах на льду относительно мирового подиума – где мы вообще будем и чего сможем достичь. Это самая главная цель. Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно» .

«Никогда не говори «никогда», «мы совершенно не знаем, что будет завтра» – тут важно зафиксировать: аккуратность формулировок не противоречила возможному переходу, позволяя оставить пространство для маневра. И для трансфера.

После неудачи с США пошел перебор: Грузия, Израиль...

Первые слухи о том, что пара рассматривала переход под грузинский флаг, просочились в январе. А сами попытки, видимо, происходили осенью, и дальше разговоров дело не пошло. Зимой тот же Лиз выдал новую сенсацию: Дэвис / Смолкин прощупывают вариант со сборной Израиля.

Версия казалась вполне рабочей: на израильский паспорт по линии отца (актера Бориса Смолкина) мог рассчитывать Глеб; а нынешний тренер пары – Алексей Киляков – имеет крепкие связи с израильской федерацией, да еще и много лет назад был партнером Этери Тутберидзе на льду .

Правда, трансфер в Израиль лишал бы Дэвис и Смолкина шансов на олимпийский командник (к Милану-2026 израильтянам сложно собрать достойный состав), а в амбициях пары сомневаться не приходится.

Новую волну слухов фигуристы традиционно не комментировали – отдуваться пришлось папе Смолкина: «Чтобы выступать за Грузию, нужно, наверное, как минимум быть гражданином этой страны. Глеб не является ни гражданином Грузии, ни гражданином Израиля. Поэтому отсюда делайте выводы».

Как Дэвис и Смолкин остановились на грузинском варианте? И при чем тут Тутберидзе?

Глава грузинской федерации Мириам Гиоргбиани в сентябре на вопрос Sports.ru о перспективах принять Дэвис / Смолкина отвечала уклончиво:

«Никаких реальных движений в эту сторону нет. Это просто разговоры. Что будет дальше, конечно, никто гарантировать не может, но пока тут нечего обсуждать. При этом мы в Грузии невероятно гордимся Этери Тутберидзе, и если у меня будет возможность, то я буду стараться ей помочь, а уж в чем это выразится – никто пока не знает. Загадывать нельзя, но в данный момент о переходе Дианы с Глебом речи нет».

Вообще, маршрут фигуристов из России в Грузию в последние годы проложен надежно, связь между федерациями тесная – и это давно не экзотический выбор.

Гиоргбиани повторяла, что наличие грузинских корней у претендентов в сборную – важный фактор. Диана Дэвис их как раз имеет – по линии матери. Этери Тутберидзе наполовину грузинка (по документам отчество ее отчество – Гогиевна).

Так что препятствий к получению грузинского паспорта (вдобавок к российскому и американскому) у Дэвис нет, а Смолкин может на него в перспективе рассчитывать как муж Дианы .

Смолкина-старшего, кстати, опять спрашивали по поводу потенциального перехода пары, но реакция от него уже традиционная: «Ничего такого я не слышал».

Что дальше?

После совета ISU наступит ясность. Если переход подтвердится, то Диане и Глебу – в отличие от фигуристов сборной России – откроется калитка на международный лед.

Весь прошлый сезон Дэвис со Смолкиным провели вхолостую: готовые программы не показаны ни на одном старте . Произвольный танец от французского хореографа Бенуа Ришо наверняка сохранят. Часть программы поставлена под англоязычный речитатив (такой прием использовали Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон три года назад), который будет звучать актуально и в следующем сезоне:

Мечты, страхи, надежды, страдания, боль. Разве мы не одинаковы? Тогда почему мы так разобщены? Мы можем быть вместе, если посмотреть на это с обеих сторон.

А вот ритм-танец нужен новый – Диана с Глебом уже объявили, что из музыки 80-х выбрали композиции Майкла Джексона.

Переход под другой флаг не обнулит рейтинг в ISU: Дэвис / Смолкин сейчас занимают в нем 43-ю строчку; выше из наших – Синицина / Кацалапов (24-е) и Степанова / Букин (37-е). Попадания на этап Гран-при эта позиция, конечно, не гарантирует, но приглашение от организаторов дуэт все равно может получить.

Но, скорее всего, презентация новой пары произойдет на одном из турниров серии «Челенджер».

Кому выгоден этот переход? Далеко не только Диане с Глебом

У главного трансфера межсезонья (если он состоится) будут и другие бенефициары. Да, Диана с Глебом получат возможность вернуться на главные старты – как минимум на чемпионат Европы, где у Грузии две квоты, добытые Марией Казаковой и Георгием Ревия. Но есть те, кому этот переход тоже на пользу.

• Лидеры прошлого сезона в российских танцах – в первую очередь, Елизавета Худабердиева / Егор Базин и Елизавета Шанаева / Павел Дрозд – явно выдыхают: одним конкурентом (исторически пользующимся крепкой судейской поддержкой) меньше.

Спокойнее себя почувствуют и двукратные чемпионы России – вернувшиеся после паузы Александра Степанова и Иван Букин. В олимпийский сезон Дэвис / Смолкин уже обходили их в оценках за ритм-танец (пусть и заочно – на разных турнирах), поэтому говорить о гарантированном золоте следующего чемпионата страны было бы преждевременно.

Оба дуэта не выступали на соревнованиях больше года – об их форме можно судить только по видео, выложенным в соцсетях. В отличие от Степановой и Букина, не тренировавшихся весь сезон из-за семейных обстоятельств Александры, Дэвис и Смолкин пауз в подготовке не делали и имели возможность, к примеру, год накатывать произвольный танец.

История отбора пары на Олимпиаду-2022 в Пекине и вовсе не позволяла сбрасывать их со счетов. А если вспомнить, что на будущих международных стартах (когда бы нас ни допустили) у России осталось всего под одной квоте в каждом виде, битва за путевку ожидается тяжелейшая.

• Этери Тутберидзе тоже довольна: неопределенность, в которой зависли самые важные фигуристы ее жизни, наконец разрешилась, вынужденная пауза в карьере дочери заканчивается. Переведя Диану под другой флаг (мало сомнений в том, что Тутберидзе участвовала в процессе), Этери к тому же становится неуязвима для потенциальной критики в протекционизме: место в сборной России ее дочь больше не занимает .

• Наконец, в безусловном выигрыше и сама команда Грузии, которая не скрывает амбиций на олимпийский командник-2026. В Пекине Грузия в командник отобралась, но в его финальную стадию (топ-5) не вышла. Понятно, что планы на Милан-2026 самые серьезные, и опытная танцевальная пара (а говорят, что переходом Дэвис / Смолкина дело не ограничится) команду усилит.

• Хорошей новостью этот трансфер может стать и для Дарио Чиризано, которого наша федерация как раз не отпустила под другой флаг.

Как член сборной он мог рассчитывать на релиз только через два года после получения запроса от зарубежной федерации. Но пример Дэвис и Смолкина – когда при необходимости карантин могут ограничить и одним годом – Чиризано может использовать как прецедент, добившись права выступать за другую сборную уже через сезон .

А проиграет от этого перехода разве что репутация российских танцев на льду. Которой, впрочем, после этого сезона уже ничего не страшно.

Использованы цитаты Чемпионат.com, Матч ТВ, РИА Новости.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Александр Гальперин ; instagram.com/di__davis ; instagram.com/tutberidze.eteri/