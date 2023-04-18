87 комментариев

Гроздья гнева.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Аль-Хилалю» (0:2), а португалец по ходу матча чуть не задушил соперника в верховом единоборстве.

От Криша пострадал 30-летний колумбиец Густаво Куэльяр, самый недисциплинированный игрок чемпионата (восемь желтых и красная), который играет на Ближнем Востоке уже четыре года. Разумеется, судья Майкл Оливер (а в Саудовской Аравии на топ-матчи приглашают иностранных судей) действия Роналду не оценил – дал желтую.

Кажется, этот эпизод суммирует разочарования Роналду в последний месяц.

• «Аль-Наср» проиграл по делу: у команды Роналду вообще не было голевых моментов, а у соперника набралось четыре. Два пенальти реализовал еще один экс-форвард «Манчестер Юнайтед» – Одион Игало. Он, кстати, лучший бомбардир чемпионата с 18 голами.

У Роналду и Игало сопоставимая статистика: 31 касание мяча против 33, по три удара за игру. Но вот у Криштиану ни одного попадания в створ – да и вообще два удара он нанес после 10-й добавленной минуты во втором тайме. Не лучшая характеристика для 38-летней суперзвезды.

• У Криша 11 голов в 11 матчах, в гонке бомбардиров отставание – семь 7 голов. Есть и другая проблема: в шести последних матчах всего три мяча. За пять первых игр в новой лиге забил восемь, а теперь что-то пошло не так. Да и вообще Криш в последнее время если и забивает, то только клубам с 10 места и ниже: дубль «Аль-Адале» (победили 5:0) и гол «Абхе» (2:1).

• Дела в таблице становятся хуже: «Аль-Наср» и так на три очка отстает от лидера – «Аль-Иттихада», но теперь у конкурента еще и матч в запасе. Более того, в трех очках от команды Криша «Аль-Шабаб» – и у него тоже пока на игру меньше.

И как тут не нервничать и не срываться на соперников?

Фото: eastnews.ru/Fayez NURELDINE