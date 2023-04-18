87 комментариев

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У Роналду сдали нервы: сделал удушающий сопернику в воздухе. Жутковатое видео

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Футбол Футбол

Гроздья гнева.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Аль-Хилалю» (0:2), а португалец по ходу матча чуть не задушил соперника в верховом единоборстве.

От Криша пострадал 30-летний колумбиец Густаво Куэльяр, самый недисциплинированный игрок чемпионата (восемь желтых и красная), который играет на Ближнем Востоке уже четыре года. Разумеется, судья Майкл Оливер (а в Саудовской Аравии на топ-матчи приглашают иностранных судей) действия Роналду не оценил – дал желтую.

Кажется, этот эпизод суммирует разочарования Роналду в последний месяц.

• «Аль-Наср» проиграл по делу: у команды Роналду вообще не было голевых моментов, а у соперника набралось четыре. Два пенальти реализовал еще один экс-форвард «Манчестер Юнайтед» – Одион Игало. Он, кстати, лучший бомбардир чемпионата с 18 голами.

У Роналду и Игало сопоставимая статистика: 31 касание мяча против 33, по три удара за игру. Но вот у Криштиану ни одного попадания в створ – да и вообще два удара он нанес после 10-й добавленной минуты во втором тайме. Не лучшая характеристика для 38-летней суперзвезды.

• У Криша 11 голов в 11 матчах, в гонке бомбардиров отставание – семь 7 голов. Есть и другая проблема: в шести последних матчах всего три мяча. За пять первых игр в новой лиге забил восемь, а теперь что-то пошло не так. Да и вообще Криш в последнее время если и забивает, то только клубам с 10 места и ниже: дубль «Аль-Адале» (победили 5:0) и гол «Абхе» (2:1).

• Дела в таблице становятся хуже: «Аль-Наср» и так на три очка отстает от лидера – «Аль-Иттихада», но теперь у конкурента еще и матч в запасе. Более того, в трех очках от команды Криша «Аль-Шабаб» – и у него тоже пока на игру меньше.

И как тут не нервничать и не срываться на соперников?

Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс

Тренер Роналду уволен – похоже, недовольство Криша учли. Назначили ноунейма

Фото: eastnews.ru/Fayez NURELDINE

87 комментариев

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shapor
Перестаньте называть его королем футбола. Короли так себя не ведут.
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+118
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Сергей Хрищанович
Ответ Ya Tolik
Мне показалось, или судья - англичанин?
Нет, не показалось. Это Майкл Оливер. В Саудовскую Аравию часто приглашают иностранных судей. В прошлом году в мае туда приглашали Карасёва.
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Бабайка Бабаяра
Гамно, а не человек) Истеричка
+85
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Dmitriy Korchagin
Какой же Роналдо Удушливый! )
+55
-5
+50
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Xm.md
Ответ shapor
Перестаньте называть его королем футбола. Короли так себя не ведут.
Первый раз вижу, чтобы кто-то называл его королем футбола, и это ты.
Зачем ты разговариваешь сам с собой
+47
-6
+41
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barsuk611
принял игрока в синей форме за Месси, просто ошибся, зрение уже не то
+40
-5
+35
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Flavius
Душнила!
+29
-1
+28
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Brigant
опять создает токсичную атмосферу, ну и фрукт!
+35
-7
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Toni_Montana
Ответ shapor
Перестаньте называть его королем футбола. Короли так себя не ведут.
покажи мне кто его назвал королем футбола. Даже чисто за спортивные успехи его не назвать.
+35
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Афанасий Дирихле
Два пенальти и оба бьёт главный конкурент по гонке бомбардиров? Ну и как тут не взбесицо?
+20
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Ya Tolik
Мне показалось, или судья - англичанин?
+14
-2
+12
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Michael Boldyrev
Хм, у Криша еще один рекорд намечается - наибольшее кол-во сезонов без побед в национальном чемпионате среди обладателей Золотого Мяча.
+15
-3
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davidoser
ну развалил очередную команду, и это в 38 лет!
+11
-1
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Evergreen
Жесть конечно, тут КК и дисквал
+12
-3
+9
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H23
Похоже, с футболом Пенальду закончит плохо, очень плохо.

Мне он никогда не нравился, но в последнее время показалось, что он слегка поумнел, стал менее скандальным и мягче в некоторых ситуациях. Выходит, это были просто рекомендации-потуги его пиарщиков, которые решили слепить ему новый, более благообразный образ... но долго терпеть новый имидж и носить .ерьмо в себе, не выплёскивая его в мир, португейский павлин не смог.
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Антон Колпаков
а за такое разве не надо красную давать?
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Oleg
Ответ Руслан Мусагалиев
Он не король, королем был Пеле, Рон просто величайший!!! А такие срывы у всех бывают, больше бесят футболисты которые втихаря нарушают когда судья не видит, у них обычно удалений и желтых не очень много!!!
Статус величайшего без ЧМ невозможен, тем более когда он есть у Месси, Пеле и Марадоны.

У Роналду своя ниша в истории, там где Платини и Ван Бастен.
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-5
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уркунде
Это королева и что там делает Оливер? Там решили собрать всех шлагбаумов Ювентуса?
+10
-2
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Иладимирович
Зарвался человек совсем, у него получилось это сделать только потому, что сзади зашёл и такой погани от него никто не ожидал. Странно себя судьи повели, какая тут жёлтая карточка? Должна была рассматриваться дисквалификация и на долго, если не полная. Поганец-нервостеник как можно себя подобным образом вести?
+9
-1
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Ноно Гомес
До сих пор зол что Лео выиграл ЧМ, а он нет....
+8
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Трусики Бочкаревой
Самое смешное, что роналда, ходит важный, как гусыня в каждом матче, будто в топ чемпионате играет , а на деле этот чемпионат нефтяной вышки уровень 9 лиги Англии
+8
0
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kbakha
Гильотину хотел сделать
+7
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Игорь Климов
Ответ Руслан Мусагалиев
Да норм они пока на 2 месте, в прошлом году на 3 были )))
До его прихода Аль-Наср шёл на первом месте.
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denisques
Что творит этот псих?
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А я ясные дни оставляю себе
Отсутствие пенальти и возможности забить в пустые на добивании превращают португальского любителя глины в злого португальского любителя глины
+8
-1
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