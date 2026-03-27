Фанатки «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за его выступлений в защиту Гринвуда: «Его слова преуменьшали серьезность проблемы мужского насилия над женщинами»

Фанатки «Тоттенхэма» выступили против назначения Де Дзерби.

Объединение болельщиц «Тоттенхэма » Women of the Lane выступило против назначения Роберто Де Дзерби на должность главного тренера.

Поводом стали выступления итальянца в защиту Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения.

«Де Дзерби публично выступал в защиту Мэйсона Гринвуда в стиле, преуменьшающем серьезность проблемы мужского насилия в отношении женщин и девушек. Это вызывает серьезные сомнения в его здравомыслии и лидерских качествах.

Клубы демонстрируют свои ценности через принимаемые решения. То, кого они назначают, имеет значение. Тренер каждый день задает тон тому, что ожидается, что допускается и как к людям относятся. В то время, когда «Тоттенхэму» необходимо перестроиться, эта культура важна не меньше, чем все, что происходит на поле.

Для многих в нашем сообществе подобное трудно совместить с заявленными обязательствами клуба в отношении уважения, безопасности и инклюзивности.

Это не то назначение, которое должен делать «Тоттенхэм». Оно создает ненужный культурный риск при отсутствии ясных, подтвержденных результатов работы, способных оправдать его», – говорится в заявлении.

