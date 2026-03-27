  • Фанатки «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за его выступлений в защиту Гринвуда: «Его слова преуменьшали серьезность проблемы мужского насилия над женщинами»
21

Объединение болельщиц «Тоттенхэма» Women of the Lane выступило против назначения Роберто Де Дзерби на должность главного тренера.

Поводом стали выступления итальянца в защиту Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения.

«Де Дзерби публично выступал в защиту Мэйсона Гринвуда в стиле, преуменьшающем серьезность проблемы мужского насилия в отношении женщин и девушек. Это вызывает серьезные сомнения в его здравомыслии и лидерских качествах.

Клубы демонстрируют свои ценности через принимаемые решения. То, кого они назначают, имеет значение. Тренер каждый день задает тон тому, что ожидается, что допускается и как к людям относятся. В то время, когда «Тоттенхэму» необходимо перестроиться, эта культура важна не меньше, чем все, что происходит на поле.

Для многих в нашем сообществе подобное трудно совместить с заявленными обязательствами клуба в отношении уважения, безопасности и инклюзивности.

Это не то назначение, которое должен делать «Тоттенхэм». Оно создает ненужный культурный риск при отсутствии ясных, подтвержденных результатов работы, способных оправдать его», – говорится в заявлении.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Women of the Lane
В Англии самая конченая так называемая ОБЩЕСТВЕННОСТЬ. коллективный разум на уровне дегенерата
Ответ З А
В Англии самая конченая так называемая ОБЩЕСТВЕННОСТЬ. коллективный разум на уровне дегенерата
Какой коллективный разум вообще возможен в многонациональной и многоконфессиональной стране?
Если в ней нет Вождя ?
Ответ З А
В Англии самая конченая так называемая ОБЩЕСТВЕННОСТЬ. коллективный разум на уровне дегенерата
А где ОБЩЕСТВЕННОСТЬ адекватная?

Безликое сообщество людей априори не вызывает доверия
Фанатки шпор - курицы?
если сняли то получается оклеветали и девушки поддерживают клевету?
Ответ Гусеконь
если сняли то получается оклеветали и девушки поддерживают клевету?
Там не было клеветы, он всё это сделал. Но она его простила, они помирились, сошлись и даже ребенок есть. То есть сами действующие лица ситуацию давно отпустили, а этим болезным всё неймётся.
Ответ Гусеконь
если сняли то получается оклеветали и девушки поддерживают клевету?
Фанатки , фанатки , фанатки Тоттенхэм !
Вы созданы лишь для наслажденья !
В наши дни защищать мужчин очень недальновидно.
Фанатки «Тоттенхэма» - звучит как анекдот.
Такие вот наезды особенно омерзительны. Они кого-то назначили изгоем (в данном случае - Гринвуда, причем за действия, за которые сама девушка его давно простила), и теперь любой, кто выскажется в его защиту, сам автоматически становится изгоем. Тюремная логика этих "фанаток". Надеюсь, их пошлют куда подальше.
шашечки важнее
"Его слова преуменьшали серьезность мужского насилия над женщинами ..."

Подумайте над этими гениальными словами!
Шедевр!
А кто ходит как петух без шпор по улицам и заведениям Лондона, находит этих фанаток и спрашивает у них?
И с какого петушиного дня Тоттенхэмом распоряжаются фанатки?
Вот этого я не понял.
Ну и не надо. В след сезоне будут в шипе болеть за ТТХ. Зато принципы будут защищены!
