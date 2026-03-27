  • КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
Контрольно-дисциплинарный комитет сообщил, что ЦСКА будет наказан по итогам матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России

«В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (два удаления в матче в составе одной команды) – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 80 000 рублей.

В соответствии со статьей 106 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 29 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение клубом участия в обязательном флэш-интервью (п. 8.22 регламента Кубка России) – оштрафовать ПФК ЦСКА на 30 000 рублей», – говорится в публикации на сайте РФС.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
КДК РФС
происшествия
logoFONBET Кубок России
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
деньги
а чего Кисляк не дал флеш интервью? вроде говорил, что нужно уметь проигрывать и вести себя достойно , принимать поражение.
