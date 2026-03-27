Бельерин о расизме в футболе: «Стадионы стали местом, где можно делать то, что нельзя делать больше нигде. Мы сделали нормой то, что я считаю варварством»

Бельерин о расизме в футболе: мы сделали нормой то, что я считаю варварством.

Защитник «Бетиса » Эктор Бельерин высказался о проблеме расизма в футболе.

«Мы позволили стадионам стать местом, где можно делать то, чего нельзя делать ни в одном другом месте. Они являются убежищем для словесных оскорблений. Там происходят вещи, которые вы не стали бы делать на улице.

В других видах спорта такого нет, а мы сделали нормой то, что я считаю варварством. Нельзя допускать, чтобы оскорбления оставались неотъемлемой частью футбола», – сказал Бельерин.