Бельерин о расизме в футболе: «Стадионы стали местом, где можно делать то, что нельзя делать больше нигде. Мы сделали нормой то, что я считаю варварством»

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин высказался о проблеме расизма в футболе.

«Мы позволили стадионам стать местом, где можно делать то, чего нельзя делать ни в одном другом месте. Они являются убежищем для словесных оскорблений. Там происходят вещи, которые вы не стали бы делать на улице.

В других видах спорта такого нет, а мы сделали нормой то, что я считаю варварством. Нельзя допускать, чтобы оскорбления оставались неотъемлемой частью футбола», – сказал Бельерин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
святая простота...
да стадионы ещё со времён древнего Рима именно такими местами и были...
Он это к тому что раньше это было повсеместно, а сейчас только стадионы по сути остались офлайн местом где такое происходит.
В смысле сделали? Это вроде всегда было. Наоборот уже вроде позажимали всё, что можно.
Просто надо принять то, что эта цивилизация белая. От этого надо исходить. Мы позволили чёрным быть на уровне белых, но они объективно не могут двигать цивилизацию. Они ниже. Их удел - медиа - баскетбол, футбол. Как только они это поймут, расизм исчезнет. Просьба не банить. Нет расизма, не знаю как объяснить
Валерий, ты кому лично позволил то?

Какой-то деревенский бред
Бельирину, конечно, позволительно это не понимать, но конфликты в обществе имеют объективный характер.
Да, можно закрутить гайки на футболе. Но тогда, возможно, прорвет где-то еще. И не факт, что на новом фоне кричалки на стадионе не окажутся безобидной формой выпуска пара.
Люди друг в друга ракетами херачат каждый день, но только не назови кого-то негром или педиком. Уровень проблемы 🤦🏻‍♂️
Иди-ка ты в жопу, Бельерин. Вот, тут, кажется, тоже можно)
В сотый раз: оскорбления с трибун – это оскорбления с трибун. Ничего общего с расизмом или ещё каким -измом не имеющие.
Но на стадионах и белых как только не кроют, и жесты какие только не показывают, или это можно делать и вне стадиона где то?
Что он там позволил, он грубо говоря на свет недавно появился
Это правда. Теперь на стадионах любой черный может оскорбить любого белого, заявив, что тот назвал его обезьяной, и белого автоматически дисквалифицируют, причем даже без всяких доказательств. Раньше такого варварства действительно не было. Назвал кто-то кого-то как-то - ну и ладно, играем дальше.
