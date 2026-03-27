Бельерин о расизме в футболе: «Стадионы стали местом, где можно делать то, что нельзя делать больше нигде. Мы сделали нормой то, что я считаю варварством»
Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин высказался о проблеме расизма в футболе.
«Мы позволили стадионам стать местом, где можно делать то, чего нельзя делать ни в одном другом месте. Они являются убежищем для словесных оскорблений. Там происходят вещи, которые вы не стали бы делать на улице.
В других видах спорта такого нет, а мы сделали нормой то, что я считаю варварством. Нельзя допускать, чтобы оскорбления оставались неотъемлемой частью футбола», – сказал Бельерин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
да стадионы ещё со времён древнего Рима именно такими местами и были...
Какой-то деревенский бред
Да, можно закрутить гайки на футболе. Но тогда, возможно, прорвет где-то еще. И не факт, что на новом фоне кричалки на стадионе не окажутся безобидной формой выпуска пара.
В сотый раз: оскорбления с трибун – это оскорбления с трибун. Ничего общего с расизмом или ещё каким -измом не имеющие.